2025臺南流行時尚產業展記者會 熱身登場

由臺南市經發局首次主辦的「2025臺南流行時尚產業展」，將於12月5日至7日 (週日) 在臺南高鐵站旁的大臺南會展中心登場。並於24日在民治市政中心舉辦展前記者會，提前為展覽暖身，預告年終最具話題性的時尚盛會即將展開。

市長黃偉哲表示，流行時尚產業含括紡織袋包、眼鏡、化妝品、皮革等各產品領域，本市也是該類產品的設計與生產重鎮，此次展會結合相關公協會共同推動臺南流行時尚產業升級與商機拓展，以「永續×原創×在地」為策展核心，建立具代表性的時尚平台，全面提升在地品牌的能見度與競爭力，進一步鞏固臺南在南臺灣設計與時尚領域的戰略地位。

展會預計將有超過75家以上廠商、250個攤位參展，規劃流行時尚、臺南品牌、美妝、綠色永續、原創設計、市府主題館六大主題展區，完整呈現臺南在地時尚產業的多元樣貌與創新能量。

經發局張婷媛局長指出，為串聯更寬廣的產業合作契機，特別規劃兩場論壇活動。第一場「時尚新生態、原創、永續與在地設計的交會點」，從文化、永續與原創設計角度出發，分享如何打造具國際競爭力的時尚品牌，為臺南時尚注入創新動能。第二場論壇「步入全球市場，提高品牌能見度」，剖析如何在有限資源下打造具辨識度與國際潛力的時尚商品，激發「在地即國際、創意即商機」的全新思維。

展會不僅以豐富內容展現時尚產業能量，更推出多項精彩活動與好康回饋，即日起開放線上預約免費參觀，展期間推出多項限量贈禮活動，凡憑消費滿300元以上之發票，即可兌換價值399元的即時印製T恤 (每日限量50件)，每日前150名入場民眾可獲得價值百元的刺繡燙標「早鳥禮」。