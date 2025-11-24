全台最複雜！「永和大陳單元6」動土 華麗轉身36層大樓、每坪開價百萬

全台最大、最複雜公辦都更案「永和大陳地區單元6」24日舉辦動土典禮，漢皇集團董事長孫正乾表示，該案將轉身為36層摩天大樓「漢皇 River Sky」，集團同步啟動雙北開發計劃，除了新北市，未來進一步拓展台北市版圖，未來目標每年推案量都可達300億元以上。

今日動土典禮出席人員包括新北市長侯友宜、漢皇集團董事長孫正乾、漢皇集團副董事長孫鼎翔、海悅董事長黃希文等。

「永和大陳地區」公辦都更案分為七大單元，其中單元6、7由皆漢皇集團拿下，兩大塊基地位在水岸第一排，且緊鄰中正橋，是七大單元中距離台北大安、中正區最近的位置，被視為帶動永和大陳更新的重要門面。

孫正乾表示，此區因整合難度高且基地規模大，被視為不易推動的都更範圍，如今在新北市政府都市更新處協助下，順利整合成功，單元6基地面積達1.1公頃，未來將華麗轉身為「漢皇 River Sky」，作為集團深耕雙和33年的指標案，將牽動永和水岸的安全、天際線景觀與居住品質，對大台北都市更新具有指標意義。

侯友宜表示，大陳更新是長期耕耘的成果，市府會持續以責任與效率推動改造，讓永和大陳地區成為新北公辦都更的示範案例，帶給市民更安全、舒適、永續的生活環境。

未來單元6預計申請黃金級綠建築、銀級智慧建築與耐震標章，並以低建蔽率搭配大面積綠地與植栽，同時提供公共化幼兒園與社會住宅，打造永和地區嶄新的宜居環境。

黃希文表示，永和大陳案戶數眾多，能成功整合真的很不容易，而台灣最需要的就是都更，未來該案完工後，華麗變身為摩天大樓，可改變新北市天際線，搭配水岸景觀，甚至可以變得比台北還更美麗。

「漢皇 River Sky」規劃36層SRC制震建築，產品規劃二至四房，每坪開價約98~118萬元，預計2030年完工。黃希文表示，該案醞釀了一段時間，吸引不少雙和換屋客以及台北市自住買盤，銷售反應比預期的還好。

孫正乾表示，未來集團將持續深耕新北地區，並進一步拓展至台北市，目前手握土地庫存量達萬坪，合計總銷達千億元，在手都更、合建、危老案等多達40幾個以上，許多案子都在陸續整合洽談中。