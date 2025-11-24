7-ELEVEN 限定！逾30款 BEAMS 聯名商品重磅推出

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN攜手「BEAMS DESIGN」首次推出逾30款獨家潮穿搭配件，全台限定2,400間門市專區販售。7-ELEVEN／提供
耶誕節又將到來，統一超（2912）7-ELEVEN「聖誕禮物攻略」擴大選品結構，首次攜手日本 「BEAMS DESIGN」推出「COMBINI GOODS」限定系列，共有逾30款兼具實用與設計感的生活用品，並在全台限定2,400間門市專區販售，預計可帶動相關類別業績成長逾三成。

7-ELEVEN表示，近兩年更觀察到時下年輕人喜愛個性化搭配、展現獨特風格，鎖定「配件經濟」積極攜手各界開發全新商品結構，尤其發現在襪子、雨傘類等實用類單品最受消費者喜愛，自今年3月起首度攜手日本時尚選貨品牌BEAMS推出咖啡集點換購活動引發話題熱潮，11月26日起將商品結構再擴大，首度與「BEAMS DESIGN」全新推出「COMBINI GOODS」限定系列，以「日本設計」、「全台限定、「質感生活」為概念主打，推出逾30款兼具實用與設計感的生活用品，逾全台限定2,400間門市專區販售，讓消費者可以自由組合搭配專屬穿搭風格。

此次雙方共同開發商品，融合日系簡約美學與 7-ELEVEN 經典紅、橙、綠三色，並由BEAMS DESIGN 團隊親自操刀設計兼具實用與設計感的生活用品，包含17款在地製造的襪子、8款摺疊提袋、托特包，部分款式還有配備D環掛鉤，可搭配各種配件使用以及黑、灰色系限定直傘與自動摺疊傘，無論晴雨皆能展現日系風格的精緻質感，11月26日起至12月23日系列任2件9折，預計新品上市可帶動相關類別業績成長逾3成。

7-ELEVEN近年積極開發日用品結構，已持續多年攜手各界開發獨家規格商品，包含SOU・SOU「Good Choices」系列商品、LOFT SELECT複合店以及引進日本生活雜貨品牌Watts等，推出超過百款商品提供豐富選擇，均可有效帶動單店入店人流成長逾兩成。

