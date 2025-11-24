王品五大鍋物品牌打造「強鍋季」加碼年終紅包、開鍋領800元

普發1萬24日開放郵局現領，王品強鍋季趁勢推年終大放送，12月1日至明年1月31日「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「向辣」及「尬鍋」五大鍋物聯手發年終，活動期間只要消費就有機會抽中價值萬元999純金火鍋金飾。另外還能透過王品瘋美食集章瘋挑戰，現領800元開鍋金、還能獲得5折、7折雙人套餐吃鍋券等好禮。最高集滿15個徽章，現賺總價值超過5000元。

今年王品五大鍋物強鍋季，呼應普發1萬，以「鍋鍋發年終」為主題加碼回饋，結合年終獎金概念與集章挑戰遊戲，到店用餐還能領年終紅包，打造最具互動性與回饋感消費體驗。強鍋季已邁入第3年舉辦，每年都創造極高話題聲量。今年強鍋季預計能為集團帶回千萬營收，年增10%。

年終獎賞、通通有禮，王品強鍋季加碼回饋，12月1日至明年1月31日活動期間，只要到五大鍋物開鍋，就有機會抽中市價萬元的999純金火鍋金飾，還能參加集徽章瘋挑戰，不限金額、到店消費即能獲得800元開鍋金，享消費滿千折百優惠。集滿2個徽章即可領1,200元年終紅包(10張120元、消費滿千折120元券)，最高集滿15枚徽章，還可兌換「聚」雙人瀑布指定套餐、「青花驕」雙人青花宴及「和牛涮」頂級和牛套餐5折、7折吃鍋券，開鍋越多、回饋領越多。

活動期間，瘋美食來換禮物年終加菜討吉利，消費內用2客指定套餐贈品牌限定好菜1份。像是日式火鍋「聚」送鮮蝦、「向辣」送生食干貝，祝賀新年鴻運當頭。「青花驕」贈招牌特色綜合丸，要讓驕客們吃得滿意。「和牛涮」贈鯛魚燒呷甜甜、到「尬鍋」可以領人氣鹹酥雞，歲末來開鍋福氣滿滿、開鍋出運。

12月1日至明年1月31日，到五大火鍋品牌門店消費滿800元，可參加門店抽獎活動，有機會獲得價值800元折價券。以及「聚」、「青花驕」及「和牛涮」贈菜禮包，能大啖和牛、牛梅花、鮮蝦拼盤等好禮。