三芝「戰地風」49年別墅開價3.88億 網驚底下埋石油？專家揭大戶買點

近年北海岸觀光熱潮再起，許多早年興建荒廢的休閒屋，也再度出現在市場上求售。繼萬里知名飛碟屋開價1,680萬元求售後，三芝也出現一整排30戶「戰地風」海景別墅求售，開價達3.88億。

根據房仲銷售網頁，該別墅群位於新北市三芝區土地公坑，共30戶，建物總面約828坪，但占地達2,340坪，屋齡已48.9年，均為一層樓。

銷售網頁訴求，適合養老機構，財團法人、建商最愛，市場唯一全區海景別墅釋出，好規劃，用途多元化。

實際查訪，別墅群就在台2線旁小山坡上，居高臨下，擁有海岸第一排景觀，不過基地雜草叢生，道路也是黃土路，建物則沒門沒窗，有點像碉堡，目前以外圍以鐵皮圍住。

「詹詹自習看房事」FB粉專網頁貼出此一訊息，對於這樣的房子要賣3.88億，驚訝表示，「我的老天鵝！套句網友的口頭禪：地下一定有石油」。

有人留言表示「跟外島的軍事建築87%像」，也有人說，「這個稍微整理一下，應該就有馬爾地夫的感覺」。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，該物件擁有超過2,300坪的土地面積，這才是其開價的主要支撐點。無論是重新規劃為養生機構、特色度假村，或重新規劃為豪華別墅群，皆具備大規模整合開發的彈性。

不過，此類物件的潛在買方多屬特殊高資產族群，加上近期房市觀望氣氛濃厚，該案的去化速度恐怕將放緩，買賣雙方需投入更多時間進行深入評估與價格協商。