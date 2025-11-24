快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

聽新聞
0:00 / 0:00

三芝「戰地風」49年別墅開價3.88億 網驚底下埋石油？專家揭大戶買點

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
三芝也出現30戶海景別墅求售，開價達3.88億。記者游智文／攝影
三芝也出現30戶海景別墅求售，開價達3.88億。記者游智文／攝影

近年北海岸觀光熱潮再起，許多早年興建荒廢的休閒屋，也再度出現在市場上求售。繼萬里知名飛碟屋開價1,680萬元求售後，三芝也出現一整排30戶「戰地風」海景別墅求售，開價達3.88億。

根據房仲銷售網頁，該別墅群位於新北市三芝區土地公坑，共30戶，建物總面約828坪，但占地達2,340坪，屋齡已48.9年，均為一層樓。

銷售網頁訴求，適合養老機構，財團法人、建商最愛，市場唯一全區海景別墅釋出，好規劃，用途多元化。

實際查訪，別墅群就在台2線旁小山坡上，居高臨下，擁有海岸第一排景觀，不過基地雜草叢生，道路也是黃土路，建物則沒門沒窗，有點像碉堡，目前以外圍以鐵皮圍住。

詹詹自習看房事」FB粉專網頁貼出此一訊息，對於這樣的房子要賣3.88億，驚訝表示，「我的老天鵝！套句網友的口頭禪：地下一定有石油」。

有人留言表示「跟外島的軍事建築87%像」，也有人說，「這個稍微整理一下，應該就有馬爾地夫的感覺」。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，該物件擁有超過2,300坪的土地面積，這才是其開價的主要支撐點。無論是重新規劃為養生機構、特色度假村，或重新規劃為豪華別墅群，皆具備大規模整合開發的彈性。

不過，此類物件的潛在買方多屬特殊高資產族群，加上近期房市觀望氣氛濃厚，該案的去化速度恐怕將放緩，買賣雙方需投入更多時間進行深入評估與價格協商。

莊思敏表示，該別墅群屋齡已接近49年，且長期處於閒置狀態，未來不管選擇整修或重建，所需費用都相當可觀，這部分成本也應一併納入整體開發規劃與預算之中，以避免後續負擔超出預期。

示意圖。圖／取自永慶房仲網
示意圖。圖／取自永慶房仲網

延伸閱讀

台股跌深反彈行情有影 專家建議逢低布局AI、矽光子等族群

台灣冬季溫度變化極端 專家籲「洋蔥式穿法」

72人遇假幣商被剝2層皮損失近7000萬 詐團首腦別墅被扣起訴求刑20年

三芝樂全街改善卡關 議員批中央刪預算：地方建設怎推

相關新聞

三芝「戰地風」49年別墅開價3.88億 網驚底下埋石油？專家揭大戶買點

近年北海岸觀光熱潮再起，許多早年興建荒廢的休閒屋，也再度出現在市場上求售。繼萬里知名飛碟屋開價1,680萬元求售後，三芝...

新莊漲19%、副都心卻漲31%！ 房仲：有基之彈

中信房屋統計實價資料，目前新莊副都心的平均房價約為每坪62.7萬元，相較於2021年的每坪47.7萬元，5年上漲31%，...

全台最複雜！「永和大陳單元6」動土 華麗轉身36層大樓、每坪開價百萬

全台最大、最複雜公辦都更案「永和大陳地區單元6」24日舉辦動土典禮，漢皇集團董事長孫正乾表示，該案將轉身為36層摩天大樓...

7-ELEVEN 限定！逾30款 BEAMS 聯名商品重磅推出

耶誕節又將到來，統一超（2912）7-ELEVEN「聖誕禮物攻略」擴大選品結構，首次攜手日本 「BEAMS DESIGN...

輝達總部拍板周邊建案火熱 「昇樺知玉」正式公開

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，周邊建案買氣升溫，昇樺建設位於石牌的建案「昇樺知玉」近日趁勢公開，個案訴求戶戶邊間...

能源論壇12月18日登場／李延庭：部署智慧能源管理2.0

台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭表示，AI需求強勁，激勵全球資料中心用電量飆升，電力成為攸關營運韌性的基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。