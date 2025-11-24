快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

北市男赴美就學遭星宇拒載「求償31萬」法官判航空公司免賠原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊漲19%、副都心卻漲31%！ 房仲：有基之彈

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新莊房市示意照。記者游智文／攝影
新莊房市示意照。記者游智文／攝影

中信房屋統計實價資料，目前新莊副都心的平均房價約為每坪62.7萬元，相較於2021年的每坪47.7萬元，5年上漲31%，漲幅超過新莊區整體19%。

中信房屋新莊副都心加盟店店長林家民表示，新莊副都心這波漲勢主要建立在成熟機能、產業聚落與人口紅利三大因素，屬於「有基之彈」，未來隨著更多建設和企業的湧入，新莊副都心的房市交易量能仍有望保持穩健成長的態勢。

林家民指出，新莊副都心近年房價持續攀升，在機能方面，區內中央合署辦公大樓、國家電影文化中心、宏匯廣場、機場捷運、環狀線等重大設施陸續到位，再加上高綠覆率與明星學區的加持，整體的生活環境相當優質。

在產業方面，儒鴻、麗寶、光寶、中悦、一詮等企業總部紛紛落腳於此，創造大量的就業機會，也為區域經濟發展注入活水。

第三，新莊是新北市人口第二多的行政區，除在地買盤外，近年來更吸引了不少台北外溢人口及周邊產業園區的就業族群，剛性需求活絡。

林家民表示，雖然今年整體市場氛圍轉淡，但新莊副都心的行情依然穩健，價格未見明顯回落。

目前區內預售屋的成交單價約74至83萬元，新成屋落在65至71萬元，中古屋則依地段、屋況與屋齡而異，多介於55 至65萬元之間，相較台北市與新北市的精華區，新莊副都心的房價仍然很有競爭力。

不過，他提醒，由於副都心僅約20％的純住宅用地，若買方希望享有較單純的居住環境，挑選物件時應特別留意使用分區，避免住商混合的出入複雜性影響居住品質。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新莊副都心兼具成熟生活圈與未來發展性，隨溪北轉運站、環狀線北環段及國家電影中心二期等重大建設推進，加上產業聚落效應持續發酵，新莊副都心的發展前景充滿想像空間，房市長線看好。

近5年新莊及新莊副都心平均房價變化。資料來源：中信房屋
近5年新莊及新莊副都心平均房價變化。資料來源：中信房屋

新莊副都心

延伸閱讀

新莊逆子酒後持刀劃傷母親與警對峙 判刑5月須坐牢

新莊中港路頂樓加蓋舊公寓火警 疏散8人

新北當歸鴨少東疑欠賭債 天道盟太陽會分子率眾潑漆衝撞7人遭訴

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

相關新聞

新莊漲19%、副都心卻漲31%！ 房仲：有基之彈

中信房屋統計實價資料，目前新莊副都心的平均房價約為每坪62.7萬元，相較於2021年的每坪47.7萬元，5年上漲31%，...

輝達總部拍板周邊建案火熱 「昇樺知玉」正式公開

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，周邊建案買氣升溫，昇樺建設位於石牌的建案「昇樺知玉」近日趁勢公開，個案訴求戶戶邊間...

能源論壇12月18日登場／李延庭：部署智慧能源管理2.0

台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭表示，AI需求強勁，激勵全球資料中心用電量飆升，電力成為攸關營運韌性的基...

貨櫃三雄砸錢擴建低碳船隊 今年合計投資3,000億…強化長線競爭力

貨櫃海運業進入「後紅海時代」，綠色供應鏈軍備競賽增溫。航商指出，未來誰擁有更新、更省油、更低碳的綠色船隊，誰才是贏家；貨...

航運業看見回暖訊號

貨櫃海運近兩年來因「紅海繞道」問題，導致全球運力緊俏、運價維持高檔，近期控制紅海航道的胡塞組織暗示已經暫停攻擊過往商船，...

和泰一車一樹 實踐幸福永續

當氣候變遷加劇、開發壓力不斷逼近，台灣沿海地帶正面臨嚴峻挑戰。那些曾孕育豐富生態的沙岸與濕地，如今在風浪與時間的侵蝕下逐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。