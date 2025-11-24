聽新聞
新莊漲19%、副都心卻漲31%！ 房仲：有基之彈
中信房屋統計實價資料，目前新莊副都心的平均房價約為每坪62.7萬元，相較於2021年的每坪47.7萬元，5年上漲31%，漲幅超過新莊區整體19%。
中信房屋新莊副都心加盟店店長林家民表示，新莊副都心這波漲勢主要建立在成熟機能、產業聚落與人口紅利三大因素，屬於「有基之彈」，未來隨著更多建設和企業的湧入，新莊副都心的房市交易量能仍有望保持穩健成長的態勢。
林家民指出，新莊副都心近年房價持續攀升，在機能方面，區內中央合署辦公大樓、國家電影文化中心、宏匯廣場、機場捷運、環狀線等重大設施陸續到位，再加上高綠覆率與明星學區的加持，整體的生活環境相當優質。
在產業方面，儒鴻、麗寶、光寶、中悦、一詮等企業總部紛紛落腳於此，創造大量的就業機會，也為區域經濟發展注入活水。
第三，新莊是新北市人口第二多的行政區，除在地買盤外，近年來更吸引了不少台北外溢人口及周邊產業園區的就業族群，剛性需求活絡。
林家民表示，雖然今年整體市場氛圍轉淡，但新莊副都心的行情依然穩健，價格未見明顯回落。
目前區內預售屋的成交單價約74至83萬元，新成屋落在65至71萬元，中古屋則依地段、屋況與屋齡而異，多介於55 至65萬元之間，相較台北市與新北市的精華區，新莊副都心的房價仍然很有競爭力。
不過，他提醒，由於副都心僅約20％的純住宅用地，若買方希望享有較單純的居住環境，挑選物件時應特別留意使用分區，避免住商混合的出入複雜性影響居住品質。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，新莊副都心兼具成熟生活圈與未來發展性，隨溪北轉運站、環狀線北環段及國家電影中心二期等重大建設推進，加上產業聚落效應持續發酵，新莊副都心的發展前景充滿想像空間，房市長線看好。
