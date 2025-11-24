輝達總部拍板周邊建案火熱 「昇樺知玉」正式公開

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，周邊建案買氣升溫，昇樺建設位於石牌的建案「昇樺知玉」近日趁勢公開，個案訴求戶戶邊間，雙面採光，擁有完善機能，未來可迅速銜接北士科AI發展、石牌市場百億BOO案。

「昇樺知玉」位於承德路七段靜巷，基地約468坪，規劃22-34坪，開價每坪117-126萬元，估算總銷約30億元，

昇樺建設表示，自輝達總部確定落腳北士科，周邊房市再次躍升話題中心，附近步行可達的生活圈中，擁有捷運、滿額學校等優勢的「石牌」更成為最受矚目地區之一。

「昇樺知玉」緊鄰石牌核心商圈，捷運石牌站600米，迴避主幹道喧擾，同時保留宜居氛圍與完整成熟機能，學區、綠地完整、醫療院所密集，相較仍在開發階段的北士科園區，成為產業未來與便利日常兼得的優越地段。

負責銷售的海悅國際表示，石牌生活圈開發時間早，發展悠久累積深厚人口與商業底蘊，形成自給自足的完善生態，區內享有石牌夜市、自強市場，全聯、家樂福超市、便利商店、各式餐廳與咖啡廳遍布，也因鄰近天母，Sogo、士東市場皆不遠。

教學、醫療、自然資源同樣豐足，滿額雙學區「石牌國中小」，距離本案僅需步行7分鐘；附近還有奎山高中、薇閣中學至歐洲、日僑、美國等國際學校，形塑完整綿長的世界教育體系。

「昇樺建設」總經理谷念勝表示，他是業界少見台大土木系畢業、成功大學結構碩士，科班出身的經營者，自首案「昇樺喜閱」起，昇樺建設始終秉持「職人心，家人情」深耕北台灣，陸續推出「幸福昇樺」、「微笑昇樺」、「昇樺樂活」及紅樹林「Sun House」。

他表示，他始終相信，建設、營造一體化，讓產品經得起消費者與市場考驗，才是負責任的態度。因此，昇樺如同華固、潤泰等大型建設，攜手自有甲級營造廠「合昱營造」組成專業團隊，從土地開發、設計規劃、施工品質、售後客服全程主導，以「全方位服務」開發商定位，給予信任昇樺的消費者極高保障。