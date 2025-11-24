快訊

能源論壇12月18日登場／李延庭：部署智慧能源管理2.0

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭。台達電／提供
台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭。台達電／提供

台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭表示，AI需求強勁，激勵全球資料中心用電量飆升，電力成為攸關營運韌性的基礎建設，在AI競賽推進下，透過分散式AI資料中心微電網方案，可大幅縮短建置時間，成為符合需求與提升競爭力的關鍵解方。

他強調，台達在能源基礎設施深耕多年，電力暨能源事業群的能源版圖完整，涵蓋AI資料中心、電網級光儲氫、工商廠辦解決方案與顧問諮詢服務等全方位能源解決方案，助力產業與城市邁向永續未來。

經濟日報將於12月18日舉辦「2025能源願景高峰論壇-能源轉型2.0：解方與行動」，邀請政府首長、企業領袖共同探討能源轉型及淨零轉型議題。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電（2308）、永豐餘（1907）、元大金控（2885）、寶晶能源等協辦。

李延庭將以「智慧能源管理2.0」為主題發表演講，在淨零與電氣化加速下，李延庭將分享針對不同場域的創新能源解決方案。以多來源、分散式、雙向調度的智慧電網藍圖，將能源的價值不再侷限於單一設備，提升為更安全、可靠、且高效率的可控與可調度系統能力，同時兼顧投資與營運。

李延庭表示，全球各國加速AI軍備競賽，資料中心用電量爆增，估計五年增2.5倍，十年突破四倍，到2035年，資料中心用電量將占全球4.4%，如果把全球資料中心視為一個國家，現在已是全球第十大用電國，超越英國和澳洲，到2031年將趕上日本，成為僅次於美國、中國大陸和印度的全球第四大用電國。

不過，過往大型資料中心連接傳統電網，需費時五至十年，以美國為例，AI資料中心布建仍面臨電力短缺、併網階段延遲等挑戰，此時微電網將可彌補電力缺口，並應對AI負載造成的電網波動。

李延庭表示，台達微電網解決方案以儲能系統及微電網控制器為核心，整合太陽能、發電機組與氫燃料電池等多元能源，能快速響應AI負載的毫秒級100%變化，並控制電壓波動區間。透過軟硬體整合，可支援複雜的微電網場域條件，並利用電廠等級的建模與模擬來優化電力傳輸。

此外因應AI資料中心高壓直流（HVDC）電力架構趨勢，台達解決方案導入固態變壓器（SST）作為直流耦合核心，能源效率高達98.5%，銜接交流轉直流（AC→DC）轉換，以減少能量轉換並降低損耗。

