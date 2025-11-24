貨櫃海運近兩年來因「紅海繞道」問題，導致全球運力緊俏、運價維持高檔，近期控制紅海航道的胡塞組織暗示已經暫停攻擊過往商船，不過，貨櫃三雄等航商仍觀望，決定暫時不回紅海以策安全。

海運業的紅海危機始於2023年10月，當時葉門的胡塞武裝組織因支持哈瑪斯對抗以色列，開始襲擊途經紅海與以色列有關的船隻。隨著衝突在當年度12月升級，主要航運公司紛紛暫停紅海航線，並改道繞行非洲好望角，導致航運時間增加和成本上升，也直接推升運價。以哈於今年10月簽署停火協議，近日雙方又爆發衝突，且有升溫情勢，並互控違反協議。

在營運動能方面，航運業指出，今年國際油價持續走低，加上美中貿易緊張減緩，本季又迎來航運的傳統旺季，亞洲貨量釋出，促使產業營運動能增溫。

國際投資機構高盛預期，供給持續過剩，油價可能一路跌到明年，使航運業者受惠於成本下降之利。另外，美中貿易張力減緩，上月雙方宣布暫停互徵港口費，也讓航運業者鬆一口氣。業內指出，國際地緣衝突稍歇，不確定因素減緩，加上第4季步入亞洲需求旺季，均使市場看見航運業回暖訊號。

油價為航運業主要成本之一，油價走弱有利營運。高盛集團日前預測，在供給激增下，油價將一路跌至2026年。OPEC+自今年4月起持續增產，美國、巴西等其他產油國亦提高供應，市場擔憂供給過剩，油價持續承壓。另外，美中貿易緊張減緩，美國總統川普先前宣布暫停對停靠美國港口的中國船隻徵收費用，對於航運業者也是正面消息。