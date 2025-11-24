貨櫃三雄砸錢擴建低碳船隊 今年合計投資3,000億…強化長線競爭力

貨櫃海運業進入「後紅海時代」，綠色供應鏈軍備競賽增溫。航商指出，未來誰擁有更新、更省油、更低碳的綠色船隊，誰才是贏家；貨櫃三雄今年宣布投資上看3,000億元擴大建構綠色低碳船隊，明年將持續推進。

歐盟碳排交易系統（EU ETS）去年起納管海運業，且徵稅範圍逐年擴大，業者碳排交易成本將一年比一年重。海運碳排新規FuelEU Maritime今年生效，相關減碳規範也日趨嚴謹。低碳綠色供應鏈的健全與否，成為影響航商中長線競爭力的核心因素。

業內認為，隨著紅海繞道干擾鈍化，未來真正拉開航商獲利差距的，是能否藉由新世代LNG、甲醇雙燃料船降低EU ETS成本，並取得全球品牌客戶的「綠色訂艙資格」。

Alphaliner指出，碳排成本將逐年墊高，老舊船舶因燃油效率落差，營運成本將被大幅侵蝕；大型貨主的綠色採購標準也同步提升。未能及時完成燃料換代者，將在未來將在競爭中落後。全球前五大航商早已加速換裝，從MSC的LNG超大船，到馬士基的綠色甲醇船、CMA CGM的替代燃料艦隊，全球航運正進入「綠色大航海時代」。

在此背景下，長榮（2603）過去五年積極投入，今年擴大部署，今年兩波LNG新船案合計逼近2,000億元。首案為今年2月敲定的11艘24,000 TEU LNG雙燃料超大型貨櫃輪，金額29.15億～32.45億美元（約新台幣958～1,066億元）。接著於今年11月再決議採購14艘14,000 TEU LNG雙燃料船，總價24.5億～28.7億美元（約新台幣759億～889億元）。兩波新船採購總額達1,717億～1,956億元，交船期自2028年起展開，代表長榮正以LNG雙燃料做為主力船舶，部署低碳艦隊。

陽明今年積極「趕進度」，一口氣啟動13艘低碳新船投資，總投資達新台幣610億～680億元。其中，陽明與韓華造船簽訂的七艘15,880 TEU LNG雙燃料大船，單艘成本約1.36億～1.53億美元，將成為陽明新世代主力艦隊；另六艘8,000 TEU甲醇雙燃料預置型貨櫃輪，包括三艘向日本船東購買與三艘新建，總投資6.9億～7.54億美元。13艘新船新增運力約15.3萬TEU，象徵陽明在大型低碳船型上的追趕動作正式到位。

萬海則於今年4月底宣布再採購四艘16,000 TEU甲醇雙燃料，交易金額7.5億～8.16億美元（約新台幣240.6億～265.3億元。這批新船鎖定2026～2030年交付，外加先前未交付的8,000／8,700 TEU船型，萬海五年內預計接收34艘新造船、擴充38萬TEU運力，在亞洲區域線形成具規模的節能船隊。