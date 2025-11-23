數位行銷／追求粉絲人數 不如經營社群

過去十年，品牌對社群媒體的想像很單純：按讚數愈多愈好、追蹤數愈高愈安心，能夠打到愈多眼球就代表成功。於是大家拚命下廣告、追求曝光，但凡粉專或Instagram破十萬，就像企業年報上的漂亮數字，讓人看了心情很好。

但最近這套邏輯正在失效。因為演算法愈來愈嚴苛，觸及率愈來愈低，儘管內容一篇篇發出去，卻石沉大海。換句話說，辛苦累積來的粉絲，其實大多數只是在名單上靜靜躺著，從來沒真正成為品牌的關係資產。

於是，社群行銷開始出現一個重要轉向，也就是從社群媒體操作，走向真正的社群建構（Community-LedGrowth）。

所謂的社群建構，不是多開幾個平台、再創幾個帳號，而是把成長的引擎放回人身上。換言之，讓最核心、最有黏性的那一群人，成為品牌成長的主力，而不是依賴廣告投放和演算法施捨的觸及。

這個轉向，最具體的表徵，就是從養粉絲到經營社群，設法把人拉進同一個「房間」。有愈來愈多的品牌開始把資源轉移到比較封閉、但價值更高的空間，像是Discord、Skool、Slack或私密的LINE群組，甚至是付費會員社團、封閉式課程社群。

因為真正讓人留下來的不只是內容，而是能夠看到彼此的那種安心感覺。在封閉社群裡，一群對相同主題有興趣的人互相發問與分享，關係就增溫了，也會讓歸屬感和黏著度呈倍數成長。

我看到不少案例很有意思，有些獨立創作者開了小小的私密Skool，只收200個付費會員，結果這200個人帶來的營收與轉介紹，遠比他以前那五萬名的潛水粉絲還要可觀。

也有些咖啡館不再把心力放在Instagram上頭，轉而經營LINE社群，固定舉辦線下小聚，結果變成某種生活據點，客人來了不只喝咖啡，更是來認識新朋友。

是的，這就是社群建構的關鍵：用社群，讓人為你留下來，而不是用內容，讓人只是匆匆路過。

如果貴公司還停留在經營粉專、頻繁發文的階段，我會建議你先停下來，問自己三個問題：

第一，我真正想留下來的人是誰？不是所有的過客，而是一小群你真的願意花時間陪伴、對話、一起成長的人。當你能把這群人描繪得愈清楚，你的社群就愈有機會做出深度。

第二，我可以給他們什麼只有在這裡才拿得到的東西？可能是一種知識的整合方式、一種對話空間、一種互相扶持的氛圍，甚至是一種共同的生活節奏。不一定要多麼地高大上，但要真實、獨特。

第三，我可以為他們設計哪些當下就感覺得到的小獎勵？不一定是物質，而是情緒與關係上的回饋。如果你能把這些設計進你的社群機制裡，你就不只是多了一個宣傳通路，而是多了一個會自己長大的生態系。

當社群行銷轉向社群建構，對品牌來說是一個不小的心態調整。你不再只是內容的廣播者，而要願意走進人群，當那個願意照顧氛圍、拉線促成連結的主理人。換句話說，你不再只追求一個個漂亮的曝光數字，而是慢慢累積一群真實存在、有名字也有故事的朋友。

也許這樣的成長速度比較慢，但卻能長成一棵枝繁葉茂的樹。或許一開始看不太出來，但時間愈久，根扎得愈深、樹冠愈大，能給別人遮蔭，也能撐起整個品牌的未來。