快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

經濟選書／政府發行貨幣 擁有絕對優勢

經濟日報／ 肯尼斯．羅格夫
《我們的美元，你們的問題》書封。 天下文化╱提供
《我們的美元，你們的問題》書封。 天下文化╱提供

哈拉瑞（Yuval Noah Harari）的傑作《人類大歷史》（Sapiens）中，有一段關於金錢的論述，可謂雄辯滔滔，為矽谷圈子津津樂道，也讓加密貨幣社群深深著迷。然而，雖然這段內容文采優美，卻會造成嚴重的誤導。哈拉瑞認為，追根究柢，金錢就是一種社會共識。只要每個人都接受某種東西當作貨幣，無論是密克羅尼西亞聯邦（Micronesian）雅浦島（Yap）上的巨石，又或是中世紀日本的稻米，都能真的當作貨幣。

早在哈拉瑞2011年出版這本著作之前，經濟學家就已經提出各種非常優雅、無須政府介入的理論模型來表達這種概念，他們用的數學框架同樣經過精心建構，雄辯程度不下於《人類大歷史》。

遺憾的是，這些理論太過強調「個人選擇」的重要性，又低估政府各種協調工具與強制工具的強大。正如馬可波羅看到的，忽必烈的臣民須接受皇帝用樹皮製作的紙鈔，否則會遭處死。現代政府發行國家貨幣，會讓國家貨幣得到其他替代貨幣或民間貨幣無法比擬的重大優勢：政府可以用國家貨幣支付公務人員薪水與供應商款項，也能要求稅款只能用政府貨幣繳納。政府還能發行以政府貨幣計價的債務

美元擁有「法定貨幣」地位，意味著只要在美國，就不能拒絕以美元償付債務。最後還有一點，政府可以規定在各種活動以政府貨幣作為法定記帳單位，例如須以政府貨幣完成稅務紀錄與法律文件簿記。

將這一切管道結合起來，就會形成網路效應，讓政府貨幣擁有無可超越的優勢。如果這還不夠，政府還能再加上更多限制，例如規定銀行存款都必須以政府貨幣計價。

如果政府濫用這些強大的權力，發行的貨幣遠超過民眾的需求，貨幣價值就會暴跌，並讓物價飆升。像是1920年代的威瑪共和國、1980年代與1990年代的許多新興市場，以及21世紀的委內瑞拉與辛巴威，都曾出現類似情形，也都已經在先前的章節討論過。一旦民眾覺得政府貨幣一文不值，不管再怎麼規定，眾人都會竭盡所能、甚至不惜承擔風險，避免使用政府貨幣。然而會舉這些極端的例子，只是想點出政府雖然有各種協調與強制手段，效果也有極限。

整體來說，政府還是享有巨大優勢，像土耳其與阿根廷這樣的國家，雖然通膨數字常常高達兩位數，但民眾也並未拋棄使用政府貨幣。哈拉瑞與他提到的早期理論文獻雖然雄辯滔滔，但要說貨幣選擇主要來自社會共識及歷史，並說社會可能有各種不同的均衡點、由不同貨幣占據主導地位，只能說這種觀點站不住腳。

挑明了說，要是中國併吞某個國家，不管該國人民多想繼續使用原本傳統貨幣作為交易媒介，最後依舊必然被淘汰，並由人民幣取代。

就算某種政府法定貨幣的競爭對手，在政府貨幣享有的種種優勢時，仍然展現出韌性，政府還是能夠進一步透過制定法律與各種限制，削弱競爭貨幣的流動性，進一步扭轉趨勢。

（摘自《我們的美元，你們的問題》，天下文化出版）

債務 新興市場

延伸閱讀

交易所與加密貨幣監理政治角力激烈 現金捐款壓過經濟學家言論

全球產值的20%、加密貨幣經濟規模等於整個歐洲 為何仍撼動不了美元地位？

矇眼黑猩猩擲飛鏢選「股票投資組合」 一屋子專家績效全輸了

高利率懲罰農民、低利率卻懲罰儲蓄者 前聯準會主席挨轟「叛國」

相關新聞

貨櫃三雄砸錢擴建低碳船隊 今年合計投資3,000億…強化長線競爭力

貨櫃海運業進入「後紅海時代」，綠色供應鏈軍備競賽增溫。航商指出，未來誰擁有更新、更省油、更低碳的綠色船隊，誰才是贏家；貨...

能源論壇12月18日登場／李延庭：部署智慧能源管理2.0

台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭表示，AI需求強勁，激勵全球資料中心用電量飆升，電力成為攸關營運韌性的基...

航運業看見回暖訊號

貨櫃海運近兩年來因「紅海繞道」問題，導致全球運力緊俏、運價維持高檔，近期控制紅海航道的胡塞組織暗示已經暫停攻擊過往商船，...

和泰一車一樹 實踐幸福永續

當氣候變遷加劇、開發壓力不斷逼近，台灣沿海地帶正面臨嚴峻挑戰。那些曾孕育豐富生態的沙岸與濕地，如今在風浪與時間的侵蝕下逐...

和泰車新北金山辦海岸造林活動

為見證「一車一樹」邁入百萬棵的重要里程碑，TOYOTA於11月15日於新北金山中角灣舉辦「100萬棵植樹達成紀念活動」，...

和泰車創新行動 邁向碳中和

和泰車不僅在造林減碳上不斷創新，多年來，TOYOTA持續以行動實踐淨零碳排目標，積極推動多元電動化策略並穩健邁向碳中和願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。