經濟選書／政府發行貨幣 擁有絕對優勢

哈拉瑞（Yuval Noah Harari）的傑作《人類大歷史》（Sapiens）中，有一段關於金錢的論述，可謂雄辯滔滔，為矽谷圈子津津樂道，也讓加密貨幣社群深深著迷。然而，雖然這段內容文采優美，卻會造成嚴重的誤導。哈拉瑞認為，追根究柢，金錢就是一種社會共識。只要每個人都接受某種東西當作貨幣，無論是密克羅尼西亞聯邦（Micronesian）雅浦島（Yap）上的巨石，又或是中世紀日本的稻米，都能真的當作貨幣。

早在哈拉瑞2011年出版這本著作之前，經濟學家就已經提出各種非常優雅、無須政府介入的理論模型來表達這種概念，他們用的數學框架同樣經過精心建構，雄辯程度不下於《人類大歷史》。

遺憾的是，這些理論太過強調「個人選擇」的重要性，又低估政府各種協調工具與強制工具的強大。正如馬可波羅看到的，忽必烈的臣民須接受皇帝用樹皮製作的紙鈔，否則會遭處死。現代政府發行國家貨幣，會讓國家貨幣得到其他替代貨幣或民間貨幣無法比擬的重大優勢：政府可以用國家貨幣支付公務人員薪水與供應商款項，也能要求稅款只能用政府貨幣繳納。政府還能發行以政府貨幣計價的債務。

美元擁有「法定貨幣」地位，意味著只要在美國，就不能拒絕以美元償付債務。最後還有一點，政府可以規定在各種活動以政府貨幣作為法定記帳單位，例如須以政府貨幣完成稅務紀錄與法律文件簿記。

將這一切管道結合起來，就會形成網路效應，讓政府貨幣擁有無可超越的優勢。如果這還不夠，政府還能再加上更多限制，例如規定銀行存款都必須以政府貨幣計價。

如果政府濫用這些強大的權力，發行的貨幣遠超過民眾的需求，貨幣價值就會暴跌，並讓物價飆升。像是1920年代的威瑪共和國、1980年代與1990年代的許多新興市場，以及21世紀的委內瑞拉與辛巴威，都曾出現類似情形，也都已經在先前的章節討論過。一旦民眾覺得政府貨幣一文不值，不管再怎麼規定，眾人都會竭盡所能、甚至不惜承擔風險，避免使用政府貨幣。然而會舉這些極端的例子，只是想點出政府雖然有各種協調與強制手段，效果也有極限。

整體來說，政府還是享有巨大優勢，像土耳其與阿根廷這樣的國家，雖然通膨數字常常高達兩位數，但民眾也並未拋棄使用政府貨幣。哈拉瑞與他提到的早期理論文獻雖然雄辯滔滔，但要說貨幣選擇主要來自社會共識及歷史，並說社會可能有各種不同的均衡點、由不同貨幣占據主導地位，只能說這種觀點站不住腳。

挑明了說，要是中國併吞某個國家，不管該國人民多想繼續使用原本傳統貨幣作為交易媒介，最後依舊必然被淘汰，並由人民幣取代。

就算某種政府法定貨幣的競爭對手，在政府貨幣享有的種種優勢時，仍然展現出韌性，政府還是能夠進一步透過制定法律與各種限制，削弱競爭貨幣的流動性，進一步扭轉趨勢。

（摘自《我們的美元，你們的問題》，天下文化出版）