智慧經營／正新輪胎總經理李進昌打進 BMW 鏈 抗衡大廠

正新輪胎在拿下BMW1系列的正式配胎合作之後，台灣輪胎的產品地位大幅躍進，從量進入到質，如今除了BMW1系列和2系列的配車胎之外，正新（2105）總經理李進昌更是信心滿滿的說，接下來還會有更多的驚喜。

性能設計雙雙獲獎

李進昌表示，藉由正新在產品設計研發、性能與安全性的表現，MAXXIS HP6和VS6兩款高階產品各自在競爭激烈的輪胎市場建立穩定市場，即使中國大陸的市場再捲，正新瑪吉斯仍然擁有足夠的條件持續開疆闢土。

近期正新旗下瑪吉斯輪胎舉辦交流會，今年推出的轎車胎HP6與VS6，在性能與設計上全面升級，雙雙榮獲德國紅點設計獎（RedDot）與美國MUSE設計大獎，瑪吉斯一直以來是眾多國際車廠指定新車配套輪胎，包含德國BMW、BENZ、VW、日本TOYOTA、HONDA、NISSAN、美國GM、FORD、韓國HYUNDAI與新能源車品牌BYD、小鵬等車廠皆是瑪吉斯客戶。

近期瑪吉斯更持續深化與全球各車廠的合作，如BMW德國原廠1、2系列轎車、BMWGroup MINI車系，以及福斯多款德國出廠新車；重機胎MCR系列亦獲BMW F800GS等多款重機指定使用。

即使已經和絕大多數的汽車品牌建立OE（Original Equipment）的關係，正新的品牌策略仍維持彈性，有些汽車品牌是主要的獲利來源，有些合作品牌則是宣示正新瑪吉斯的品質性能，有些品牌則只是用來維持關係，供應量很少，但來日若是這些車廠發展變好了，就可以進一步擴大合作關係。

至於這三種客戶的組合與比重，就視當時的市場發展而定，企業隨時維持彈性，也隨時掌握市場的趨勢。

保持彈性品牌策略

李進昌說，其實正新瑪吉斯已經是許多汽車品牌的配車胎合作對象。但是拿下BMW卻有更大的意義，宣示和國際一線大品牌有相抗衡的優勢，尤其正新瑪吉斯是後來者，同時又不如歐美品牌，有本國車廠長期的合作優勢，仰賴的是品質的優勢以及價格上的競爭力。

一開始要打進BMW時，透過各種關係與努力，正新只求先建立往來，爭取到備胎的業務。雖然備胎使用率不高，價格不高，而且能見度不高，但至少建立聯結，使正新能與BMW維持客戶關係，打進BMW的供應鏈。

備胎的身分維持相當長的時間，真正能成為BMW的配胎（落地胎）供應商是在車市趨於競爭，BMW積極尋求降低成本，在此之前，因為備胎供應商的身分，BMW對正新有更多的認知，知道正新瑪吉斯輪胎品質很不錯，需要的時候，正新就頂上來，成為BMW的配胎供應商。

李進昌認為，從沒有到有是最困難的，建立關係之後，就可以逐步擴增合作關係，現在只能說除了1系列與2系列之外，其他的車款還在保密階段，之後隨著愈來愈多的車款推出，正新瑪吉斯的品質將會有更多的人認知。