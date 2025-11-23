點子農場／兩岸房地市場的未來

30年前，她在澳門一口氣買了200間房子，這件事到今天都還是業界傳奇。她的故事我其實已聽聞多年，這一天終於有機會和這位傳說中的房地教母一起午餐。

她在澳門買了200間房子之後的人生，我也知道一些。像後來負債累累走到破產，又在台灣開發了一百多個社區，到今天她仍然沒有離開房地產業。「聊聊您對未來兩岸房地市場的看法吧？」我請教她。她答：「中國要五年才能走出谷底，台灣要十年。」我其實不是很同意她這樣的鐵口直斷，未來沒辦法現在說了算，頂多只能以過去來論證。

兩岸房地市場的基本條件完全不同。台灣的房市結構由三個不可逆的力量主導。一是土地僵固與都市化：人口集中於北中南都會，都市競爭激烈、精華地段永遠供不應求。二為科技產業成為新的都市動能中心：半導體、生醫、科技園區讓房價與園區薪資高度綁定。第三，本土資金沒有第二個安全出口：在低利率、股市波動、高儲蓄率情況下，房地產成為避險資本庫。

台灣的問題不是需求不足，而是所得停滯與房價過高的矛盾，形成世代和貧富階級對立。

中國大陸房市則有三個與台灣非常不同的下行力量。首先為人口斷崖式下降：少子化、青年人口流失、婚育率下降，使剛性需求全面萎縮。其次是巨量庫存：空置率高、三四線城市供給過剩，消化期要長達五到15年。其三，房地產金融結構被強硬去槓桿化：「三條紅線」打房政策後，開發商爆雷、爛尾風險高，信心難恢復。

中國房市的下一個階段將從「成長引擎」轉為「恢復基本面」。

回顧過去，世界上每一個大型房市，都逃不開利率規律，房市的本質是資本遊戲，最怕升息。1980年代美國大升息房價下跌，1990年代日本泡沫破裂，經濟失落30年，2008年美國次貸危機，房價腰斬，利率是決定房市的第一條鞭子。台灣目前仍在低利率世界，但中國大陸正面對「高風險國家溢價」，利率難降、信心難回。

此外，全球的城市經濟學一直有個共識：房市真正的需求單位，不是國家，而是「城市」。日本人口持續減少，但東京房價不跌反升，韓國少子化，但首爾房價依然高昂。以上這些經驗也意味著：台灣的雙北、竹科、台中、高雄會比「台灣整體」更有韌性。中國大陸的北京、上海，也會比三四線城市更具支撐力。

從以上這些情境分析，兩岸未來的房地走勢顯然完全不同。台灣將進入「緩漲×分化×都更」的十年，土地與建築成本不會下降。科技產業聚落擴張，危老與都更將形成新一輪缺工缺料。而少子化使外圍城市需求減弱，資金繼續加速湧向都會房市避險和追逐未來。未來，房價不易大漲，但更難大跌。

中國大陸將進入「出清×盤整×局部微回血」的十年，三四線城市是最大風險，一二線城市仍具基本面，但去泡沫會延續，政府會加速「保障性住房」與「行政回收」。房地產不再擔任GDP主力（占比由30%→15%），中國大陸需要至少五到10年去庫存、去槓桿、去幻覺。房市將從「投資品」變成「民生品」。

兩岸房市都在走向兩個不同方向的長周期，一個在補課、一個在換檔，一個在出清幻覺、一個在重組城市。房市不是命運，而是一張反映社會的鏡子，看懂了這張鏡子，也就看懂了未來。