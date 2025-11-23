北市不動產仲介萬人公益路跑鳴槍 同步捐贈150萬做愛心

「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」23日清晨5點40分由台北市長蔣萬安帶頭鳴槍起跑，這是台北市不動產仲介公會成立37年來首次舉辦大型萬人公益路跑，活動同步捐贈150萬元給「公益台北愛心平台」，由台北市不動產仲介公會理事長蘇金城代表捐出，期望可幫助更多有需要的人，達到公益路跑、幸福家園的真正目的。

「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」是台北市不動產仲介公會史上第一次舉辦的大型公益路跑，雖然房市不景氣，但是數千房仲從業人員及喜歡路跑的市民都精神抖擻熱情的參與，將起跑點凱達格蘭大道擠得水洩不通。

主辦單位台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，身為本次活動的主辦單位，感到無比榮幸與感動，希望透過這一場的活動，邀請更多人一起用行動傳遞幸福，凝聚關懷與愛的力量。「幸福家園」是這次活動的主題，也是我們的核心理念，我們相信，家的意義不只是居住的空間，更是一種安全感與歸屬感，而公益路跑，正是最能展現行動與凝聚力的方式。

蔣萬安表示，感謝台北市不動產仲介公會舉辦此次公益路跑，凝聚業界力量投入公益，並捐贈150萬元予臺北市社會局，為弱勢族群帶來實質助益。同時感謝全國各縣市公會熱情響應，於820房仲日捐血活動累積逾20萬袋熱血，展現仲介業者的愛心與行動力。此外，也感謝公會長期協助市府推動「友善屋源」等政策，協助青年與長者在臺北找到安心居住的家，共同為城市的幸福與安居努力。

臺北市政府社會局局長姚淑文指出，活動捐贈的150萬元善款將投入「公益臺北愛心平台」，用於協助弱勢家庭、長者與兒少，讓關懷成為城市日常，實踐「以行動傳遞幸福」的精神。

臺北市政府地政局王瑞雲表示，「幸福家園」理念與市府推動的「宜居城市」願景一致，透過都市更新、社會住宅與智慧地政等政策，讓市民安居樂業，將「幸福家園」化為城市日常的真實樣貌。

刑事警察局代表也強調，「安全」是幸福的根本，刑事局持續推動防詐教育與跨界合作，建立全民防詐聯防網，讓安全感回歸每個家庭。

房仲全聯會理事長王瑞祺指出，看到地方公會以創新的方式推廣社會關懷與參與，讓他深受感動，這場活動讓大家看見，｢仲介業者不只懂專業，也懂得回饋社會。」

王瑞祺表示，感謝台北市不動產仲介公會理事長蘇金城的努力與付出，這次台北市不動產仲介公會的活動，號召各房仲總部、業界同仁與市民朋友共同參與，「讓運動、公益與家庭緊密連結，不僅展現產業的向心力，也讓社會看到仲介業者的熱情與責任感。」

蘇金城指出，希望透過這一場活動，讓愛心能延續、讓關懷能擴散，因此本次路跑活動同步捐贈的新台幣150萬元給「公益台北愛心平台」，希望捐款投入社會救助、長者照護與弱勢關懷等服務，期望幫助更多需要協助的家庭與市民。不動產仲介公會相信，唯有把「家」的溫度傳遞給更多人，「幸福家園」的理念才能真正落實在城市的每一個角落。