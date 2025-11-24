和泰車創新行動 邁向碳中和
和泰車（2207）不僅在造林減碳上不斷創新，多年來，TOYOTA持續以行動實踐淨零碳排目標，積極推動多元電動化策略並穩健邁向碳中和願景。
致力於透過創新技術與多元動力系統，滿足顧客不同的生活型態與移動需求，旗下電動化車款涵蓋HEV油電複合動力（如RAV4、COROLLA CROSS、ALTIS等）、PHEV插電式油電複合動力1（如PRIUS、ALPHARD）以及BEV純電車（bZ4X），以更潔淨、更高效的移動選擇，陪伴顧客邁向永續未來。
另外，HEV及PHEV尚非屬《使用牌照稅法》規定之「完全以電能為動力之機動車輛」，亦非《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》規定之「電動汽車」，故應依相關法令申領非電能自用或營業小客車牌，並繳納使用牌照稅、汽車燃料使用費等費用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言