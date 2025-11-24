和泰車創新行動 邁向碳中和

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰車（2207）不僅在造林減碳上不斷創新，多年來，TOYOTA持續以行動實踐淨零碳排目標，積極推動多元電動化策略並穩健邁向碳中和願景。

致力於透過創新技術與多元動力系統，滿足顧客不同的生活型態與移動需求，旗下電動化車款涵蓋HEV油電複合動力（如RAV4、COROLLA CROSS、ALTIS等）、PHEV插電式油電複合動力1（如PRIUS、ALPHARD）以及BEV純電車（bZ4X），以更潔淨、更高效的移動選擇，陪伴顧客邁向永續未來。

另外，HEV及PHEV尚非屬《使用牌照稅法》規定之「完全以電能為動力之機動車輛」，亦非《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》規定之「電動汽車」，故應依相關法令申領非電能自用或營業小客車牌，並繳納使用牌照稅、汽車燃料使用費等費用。

貨櫃三雄砸錢擴建低碳船隊 今年合計投資3,000億…強化長線競爭力

貨櫃海運業進入「後紅海時代」，綠色供應鏈軍備競賽增溫。航商指出，未來誰擁有更新、更省油、更低碳的綠色船隊，誰才是贏家；貨...

能源論壇12月18日登場／李延庭：部署智慧能源管理2.0

台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭表示，AI需求強勁，激勵全球資料中心用電量飆升，電力成為攸關營運韌性的基...

航運業看見回暖訊號

貨櫃海運近兩年來因「紅海繞道」問題，導致全球運力緊俏、運價維持高檔，近期控制紅海航道的胡塞組織暗示已經暫停攻擊過往商船，...

和泰一車一樹 實踐幸福永續

當氣候變遷加劇、開發壓力不斷逼近，台灣沿海地帶正面臨嚴峻挑戰。那些曾孕育豐富生態的沙岸與濕地，如今在風浪與時間的侵蝕下逐...

和泰車新北金山辦海岸造林活動

為見證「一車一樹」邁入百萬棵的重要里程碑，TOYOTA於11月15日於新北金山中角灣舉辦「100萬棵植樹達成紀念活動」，...

