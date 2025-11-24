和泰車創新行動 邁向碳中和

和泰車（2207）不僅在造林減碳上不斷創新，多年來，TOYOTA持續以行動實踐淨零碳排目標，積極推動多元電動化策略並穩健邁向碳中和願景。

致力於透過創新技術與多元動力系統，滿足顧客不同的生活型態與移動需求，旗下電動化車款涵蓋HEV油電複合動力（如RAV4、COROLLA CROSS、ALTIS等）、PHEV插電式油電複合動力1（如PRIUS、ALPHARD）以及BEV純電車（bZ4X），以更潔淨、更高效的移動選擇，陪伴顧客邁向永續未來。

另外，HEV及PHEV尚非屬《使用牌照稅法》規定之「完全以電能為動力之機動車輛」，亦非《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》規定之「電動汽車」，故應依相關法令申領非電能自用或營業小客車牌，並繳納使用牌照稅、汽車燃料使用費等費用。