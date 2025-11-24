和泰車新北金山辦海岸造林活動

為見證「一車一樹」邁入百萬棵的重要里程碑，TOYOTA於11月15日於新北金山中角灣舉辦「100萬棵植樹達成紀念活動」，邀請200位民眾及50位和泰（2207）集團同仁共同參與，攜手投入海岸造林行動。

現場由植樹大使——藝人禾羽與民眾一同種下象徵永續承諾的紀念樹苗，眾人齊心揮鏟、灌溉，為海岸注入嶄新的生命力。

禾羽表示：「很開心能親手為台灣的海岸線種下一棵樹，這不只是綠意，更是一份對未來的承諾。」現場車主也分享：「身為TOYOTA車主，能親身參與品牌推動的永續行動，讓我們真正成為改變的一部分。」活動在滿滿的笑容與掌聲中圓滿落幕。

「一車一樹」百萬棵綠意的誕生，源自每一位車主、志工及合作夥伴的共同努力。

TOYOTA感謝車主以行動支持環境永續，讓每一次啟程，都為台灣這片土地種下更潔淨、更幸福的明天。