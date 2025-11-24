和泰一車一樹 實踐幸福永續

當氣候變遷加劇、開發壓力不斷逼近，台灣沿海地帶正面臨嚴峻挑戰。那些曾孕育豐富生態的沙岸與濕地，如今在風浪與時間的侵蝕下逐漸流失，全台超過一千五百公里的海岸線正默默退縮，珍貴的自然景觀與棲地正快速消逝。

秉持「與美好台灣同行」的承諾，和泰汽車（2207）以實際行動回應時代挑戰。自2017年起，TOYOTA推動「一車一樹」植樹計畫，九年來已於全台本島16個縣市及離島3縣市沿海地區種下100萬棵樹苗，攜手車主、經銷商與合作夥伴共同守護台灣海岸。計畫累計投入超過3.5億元，預計將減少約4.2萬公噸二氧化碳排放，相當於110座大安森林公園的年吸碳量，象徵企業以責任為核心，連結土地、人與社會幸福的永續實踐。

「一車一樹」長年與慈心有機農業發展基金會合作，造林足跡遍及台灣東、西部海岸，並延伸至澎湖、金門與馬祖。與一般植樹不同，海岸造林面臨極高的難度——除了要克服飛沙、鹽害與暴潮等惡劣環境，更需長期灌溉與巡護，確保樹苗穩定成長，方能形成真正的防護林帶。

面對這樣的挑戰，TOYOTA秉持「做沒有人做、但應該要做的事」的精神，於2017年攜手農業部林業及自然保育署（原行政院林務局）及慈心基金會，在新北市萬里區大鵬段啟動海岸造林行動。團隊精選耐鹽抗風、固沙力強的原生植物——黃槿、林投、草海桐與木麻黃——築起海岸第一道綠色防線，並導入「水寶盆」創新工法，以穩定水源、減少日曬與風蝕，使苗木存活率提升至八成以上。多年持續維護後，萬里大鵬段的海岸地形已有效抬升約兩公尺，展現長期造林的具體成效。

同時，慈心基金會於2024年發布並獲得國際認證的「種下永續希望（Seeding Hope ‧ Greening Sustainability）」社會投資報酬報告指出，萬里與金山地區居民在環境舒適度、呼吸健康、安全感與生活品質等方面皆顯著提升，顯示植樹行動已成為帶動社區共好的正向力量。

從一棵樹開始，延伸出守護土地的希望。TOYOTA以長期、踏實的行動實踐企業社會責任，讓綠色行動化為幸福承諾，與台灣一同邁向永續未來。