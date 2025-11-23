中信女子高爾夫之星吳佳晏 「大王製紙女子公開賽」封后

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
吳佳晏今日於JLPGA「大王製紙女子公開賽」封后，拿下首座JLPGA冠軍、職業生涯第12座冠軍。圖／截自JLPGA Instagram專頁
吳佳晏今日於JLPGA「大王製紙女子公開賽」封后，拿下首座JLPGA冠軍、職業生涯第12座冠軍。圖／截自JLPGA Instagram專頁

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）吳佳晏，在23日JLPGA「大王製紙女子公開賽」最終回合繳出5博蒂，以四天低於標準桿15桿、總桿數269桿的成績封后，拿下首座JLPGA冠軍，這也是她職業生涯的第12座冠軍，表現傑出。

吳佳晏在本場比賽第二回合展現火燙手感，抓下5鳥，僅在第18洞吞1柏忌，將排名推升至並列第五，進入領先群；第三回合吳佳晏積極進攻、抓8博蒂，繳出全場最低桿66桿將排名推升至第一；最終回合吳佳晏帶著兩桿領先出發，在後九洞接連抓下博蒂，擴大領先優勢，終場以低於標準桿15桿、總桿數269桿的成績奪得JLPGA正巡賽首冠。

被譽為「最強新人」的吳佳晏，去年在JLPGA新人年即三度挺進前十名，並於「大王製紙女子公開賽」拿下並列第三，繳出亮眼成績；今年是她挑戰JLPGA正巡賽的第二年，截至目前已11度挺進前十名，亦於「樋口久子/三菱電機女子賽」拿下並列第二的佳績，展現天賦及成熟球風。

成功拿下職業生涯首座JLPGA正巡賽冠軍，她賽後表示，去年在這場賽事寫下個人正巡新人年的最佳成績，這次能一舉奪冠對她意義非凡，不僅鐵桿及推桿手感發揮不錯，比賽過程中也專注在自己的節奏，很開心有把握住機會，此外，她也感謝中國信託銀行、球迷以及家人的支持陪伴，幫助自己順利達成年初所設定的目標，「今年賽季接近尾聲，接下來會繼續努力，拿下更多的冠軍。」

中國信託深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，長期支持高爾夫運動，中國信託銀行贊助支持的「中國信託女子高爾夫之星」展現堅強實力，包含旅美好手王馨迎於LPGA新人年即在「FM錦標賽」奪得LPGA首冠；劉芃姍於台巡「法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽」獲職業生涯第三冠；俞涵軒於台巡「2025 科技希望巡迴賽-第四站」奪職業生涯首冠。中國信託將持續以實際行動，支持選手在世界舞臺揮桿圓夢。

「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）吳佳晏今日於JLPGA「大王製紙女子公開賽」封后，拿下首座JLPGA冠軍、職業生涯第12座冠軍。圖／截自JLPGA Instagram專頁
「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）吳佳晏今日於JLPGA「大王製紙女子公開賽」封后，拿下首座JLPGA冠軍、職業生涯第12座冠軍。圖／截自JLPGA Instagram專頁

