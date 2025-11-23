漲過頭？台中5區價差驚人「預售比中古貴一倍」

台中預售屋近年房價飆漲，市場出現不少「漲過頭」聲音。房仲統計實價資料，近五年，中古屋、預售屋價差變大的十個行政區，台中就包辦五個，其中有兩個行政區預屋屋價格比中古屋高出一倍。

根據永慶房產集團統計，近年預售屋、中古屋價差幅度，以苗栗竹南鎮、頭份市暴增最多。竹南中古屋、預售屋價差從2021年不到一成， 2025年擴大到94%，排名第一，頭份則從不到三成，拉升至90%，增幅排名第二。。

前十名價差擴大行政區，台中市有5個上榜，包括台中南屯區、大里區、西區、南區與沙鹿區，顯示近五年台中市中古、預售價差擴大現象特別明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，南屯、西區與南區的預售屋與中古屋價差拉大，主因新案集中於七期、捷運沿線等建設熱區，產品規劃升級、開價相對偏高；中古屋雖位於成熟生活圈，但屋齡偏高、價格調整幅度有限。

沙鹿則受捷運藍線、海線雙軌化與產業發展題材帶動，新案沿交通站點與重劃區布局，價格顯著墊高；大里受惠於市中心外溢的自住需求與重劃區發展日益成熟，也使預售與中古價差持續擴大。

陳金萍表示，預售市場價格反映區域的未來發展潛力，不過，隨著預售與中古價差持續拉大，中古屋價格顯得相對親民，加上實際使用空間相對實在，虛坪較少、性價比高，若地段具有產業、建設或交通利多優勢，也有增值空間。

陳金萍提醒，購屋決策仍應回歸自身需求與財務條件，評估區域發展進程與產品條件，才能在價格分歧的市場中找到兼顧價值與安心的選擇。