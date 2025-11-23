2026年長榮、陽明及萬海節能船布局成獲利突圍重要關鍵

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運。圖／長榮海運提供
長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）等各家業者2026年節能船布局成為獲利突圍的重要關鍵。國際知名的航運專刊Alphaliner 最新報告指出，2026年要別注意環保法規要求變嚴苛。

SCFI指數連續三周下滑，國內的航運業者分析，隨著北美、歐洲聖誕節及新年假期的需求減緩，出貨需求旺季結束，北美、歐洲線的需求減緩，運價也跟著下滑是正常情況；不過，12月亞洲受惠於華人農曆年來趕出貨需求，區間航線的需求轉熱絡，有望補足北美線、歐洲線貨量減緩的壓力。

展望2026年，國內的業者認為，根據Alphaliner 提及，如歐盟EU ETS與FuelEU Maritime的實施，減碳標準逐年趨嚴情況下，降低航速或淘汰老舊船舶為必要應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。

全球海運市場受到美國發動對全球發動等關稅衝擊，許多國家的經濟也跟著受累，市場擔心海運市場供、需變化，長榮海運日前則逆勢大手筆斥資新台幣近千億元買進新船、新櫃及碼頭設備，這些都是著眼於未來市場變化。

尤其，長榮海運日前再斥資近880億元再度進場買進14艘1.4萬TEU的 LNG雙燃料貨櫃輪最吸引市場矚目，另外，陽明、萬海也都有全新的節能船計畫在推動當中，擴大低碳船舶比重，更強化航線佈局的靈活性與競爭優勢。

