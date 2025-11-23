士林首個公辦都更案開工 漢皇孫正乾：打造百年建築

北市士林區首個公辦都更案「漢皇韶光」21日動土，漢皇集團董事長孫正乾表示，技術及建材進步，現在的房子已不像過去30年就要都更，漢皇的目標則是讓每棟房子都成為百年建築，不僅這一代能住，兒子能住，孫子也能繼續住。

漢皇韶光基地位於士林區延平北路5段巷內，原為客運處與消防局的舊宿舍，約771坪， 未來將興建地上15樓，地下3層大樓，2~3房產品，開價每坪88~99萬元，除住宅外，未來也提供居民活動中心及托嬰服務。

台北市都市更新處表示，該案為台北市政府與民間企業協力打造公辦都市更新代表性計畫，以完善的公益設施與城市步道設計，改善舊有環境、提升地區景觀與居住安全，同時也兼顧弱勢照顧與公共使用需求。

漢皇集團表示，「漢皇韶光」從社福空間、人行綠帶、文化藝牆到科技潛能導入，皆以城市永續與人文傳承作為核心，透過開工儀式，向外宣示海光段更新將正式啟動，為延平北路五段地區與北士科帶來全新的城市風貌。

負責銷售售的信義代銷表示，此一都更案緊鄰北士科園區，兼具科技產業與公益都更雙軸效益。未來捷運環狀線Y24社正公園站通車後，加上後續規劃的輕軌路網，可快速連結內科、士林及信義計畫區，成為北市新核心的宜居指標。