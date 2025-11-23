1123 每周一勢重要圖表
Q3專業技術服務營業額年減3.5%
經濟部統計，2025年第3季專業技術服務業營業額1,101億元，年減3.5%。專業技術服務業屬於台灣服務業中的一部分，主要提供知識和技能的輸出。
廣告業規模占43%稱冠
專業技術服務業內含管理顧問業、廣告業及市場研究業、專門設計業、攝影業等四項行業，以營業規模劃分，占比最多是廣告業及市場研究業達43.5%。
相關營收下滑14% 降至451億元
2025年第3季專業技術服務業營收，以廣告業、管理顧問業貢獻大。廣告業及市場研究業451億元，年減14.1%，主因房市景氣降溫，部分房地產行銷廣告投放量減少所致。
