1123 台灣168關鍵數字

10月底外匯存底較上月減少27.46億美元，降至6,001.97億美元，主因美元轉強，使以美元計價的外匯存底帳面價值減少。聯合報系資料照
美元轉強 10月外匯存底下滑

中央銀行公布，10月底外匯存底較上月減少27.46億美元，降至6,001.97億美元，主因美元轉強，使以美元計價的外匯存底帳面價值減少；加上為維持匯市穩定進場調節。不過，仍穩居全球第四大外匯存底國家，僅次中國、日本瑞士

上櫃公司月營收年增6%

櫃買中心統計，10月上櫃公司營收總計為2,506億元，年增6%，較去年同期成長的主要產業，為半導體業、其他電子業及電腦及周邊設備業。另外，10月營收衰退主要產業為建材營造、鋼鐵工業及綠能環保。

證交稅收增41% 寫同期新高

財政部公布10月全國賦稅收入初步統計，10月實徵淨額4,174億元，較去年同月增加676億元，總稅收創歷年同月新高。其中，證交稅實徵淨額新台幣303億元，年增41.9%，為歷年同月新高。

行政執行署拍賣64公斤黃金

法務部行政執行署新北分署執行雙北地區11家貴金屬公司，累積欠繳年度營利事業所得稅暨營業稅罰鍰，11月11日舉辦拍賣會，一次釋出共90品項、重達64公斤的黃金。(路透)
法務部行政執行署新北分署執行雙北地區11家貴金屬公司，累積欠繳年度營利事業所得稅暨營業稅罰鍰，11月11日舉辦拍賣會，一次釋出共90品項、重達64公斤的黃金， 為行政執行機關歷來規模最大的黃金拍賣會。

