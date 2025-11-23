電池風向3／固態電池研發 台廠拚突圍

固態電池發展無疑是近年行業熱議焦點，台灣一樣有機會在技術上競爭與求突破。專家認為，如果要加快固態電池的研發，找到終端應用合作廠商，才能取得先機與優勢。

根據TrendForce數據，目前全球在固態電池的專利占比上，日本占比36%為首位，大陸與韓國分別列二、三位，占比為27%與18%。

雖然日本專利數占比高，但較少聽聞日本有實際產品，台經院產業分析師楊家豪認為，日本問題在於考量是否要把產品商用化大規模量產。

長期研究固態電池的工研院產科國際所分析師王星淳說，雖然固態電池能申請專利件數眾多，但有些問題點無法做到根本解決，開發出來的產品到實際應用還有很大落差。

王星淳指，半固態電池絕對會是在這路程當中會出現的一個過渡性產品。目前已有小部分半固態電池應用於商品當中，然而實際性能與預期仍有落差。他保守估計，目前全固態電池在商業化時間點沒有想像那麼快。

王星淳表示，不論是全固態電池芯製造或是全固態電解質材料開發，台廠跟全球廠商的進度與狀況差不多，都面臨關鍵問題難以解決，像是接觸不良、鋰枝晶、成本等議題。觀測國際運作模式，大部分固態電池開發商，不論新創還老牌廠商，都有跟車廠或無人機廠業者合作，這是非常重要的，因為電池研發到生產需要花很長時間，如能有穩定的合作終端廠應用商，產品才能夠快速的導入到產品中，也因此才能在產品應用中的回饋來做固態電池技術上的調整，使其更符合大眾需求。