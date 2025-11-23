電池風向2／出口歐美地區 占比近七成

因為台灣電池製造產業鏈在材料供應鏈並不完善，因此仍高度仰賴自中國大陸進口電池材料，而以出口歐美地區為主，分析認為未來出口仍將受到AI伺服器熱度帶動。

從台灣電池業商貿夥伴來看，中國大陸是最大的進口地，占進口比重達六成，而歐美國家則是台灣電池產品主要出口國，占比近七成。

工研院產科國際所分析師王星淳表示，台灣材料部分供應鏈沒那麼完善，台灣有模組製造、組裝跟設計能力，所以電池模組出口能力值較高，大部分電池還是從中國大陸進口，目前鋰電池產業當中，不論是材料端或是電芯這一塊，大陸供應鏈占全球大概至少七成，主要因為中國大陸有大量的產能與廠商，主要巨頭廠商也在中國大陸，所以大部分國家在電池供應鏈不完整情況下，都會以進口中國大陸的電池芯或電池產品為主。

在出口方面，在AI伺服器議題下，電池製造有望受惠。台經院產經資料庫分析師楊家豪分析，美國已經變成我國出口第一大區域。從AI伺服器整個產業鏈帶下來，拉動很明顯，相關產業多朝向美國出口，以BBU產品為主。

BBU（Backup Battery Unit）指的是伺服器內部的備用電池模組，於主電源斷電瞬間提供關鍵備援電力，確保資料即時保存並防止硬體損壞。隨著輝達提升GPU功率，加上各地AI資料中心擴建，BBU成為資料中心標配而受到矚目，台廠這方面掌握商機。