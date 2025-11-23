電池風向1／國產電池產值 逆勢衰退 Q2下滑二成

伴隨電動車、AI發展，穩定電力是關鍵，電池製造業成為主要國家競逐戰場。台灣在鋰電池製造業上雖然供應鏈不完整，但模組製造技術相對成熟。統計顯示，今年以來，受到國際經濟情勢與大陸電池價格滑落，影響到台灣電池製造產值在第2季大幅下滑兩成以上，但在AI題材與政府補貼方案推動下，後續呈現正向發展，明年有望擺脫衰退格局。

據了解，目前台灣鋰電池供應鏈主要在產業中游的製造與組裝：一部分是電芯製造業者，一部分是電池模組製造業者。

工研院產科國際所分析師王星淳表示，台灣在模組製造技術相對成熟，所以大部分以模組或是產品模式出口，而電芯多仰賴進口；台灣也有些鋰電池材料供應商，但供應鏈並不完整，尤其在正極材料中的三元材料（NCM系列正極材料）與金屬礦物的掌握相當薄弱。

根據經濟部數據，台灣涉及鋰電池製造的電池材料與電池模組封裝產值，從總體趨勢來觀察，自去年第4季開始至今年第2季，產值呈現下滑跡象。

王星淳認為原因有二：一是中國大陸整體電池相關供應鏈，因供過於求，不管哪段的產品或半成品，價格皆飛速滑落，使低價搶單影響到台灣產值；二是國際經濟呈現疲態，終端應用需求並未如以往統計數據那麼高，在價格與需求不如預期的情勢下導致今年前期有滑落趨勢。

台經院產經資料庫分析師楊家豪指出，在電池跟電子材料方面，因7月台泥旗下電池廠三元能源失火，對於整體產值造成莫大影響。估算導致7月台灣電池材料產值年減率達到42.91%。因為其他廠商如台塑芯智能與鴻海，產能還未完全開出，所以台泥廠事故影響就很大。

展望後市，王星淳認為，後續台灣鋰電池產業是否有回溫與復甦跡象，可以觀察全球鋰電池供應鏈，各國是否仍持續非紅供應鏈模式做發展，若有，國際間才可能出現部分訂單轉向台灣採購或代工等轉單現象，產值才有機會往上回溫。現階段台灣的確有些廠商接到國外客戶需求，請台灣作代工或製造來避免紅色供應鏈相關議題。雖部分訂單有增加，但仍以小量或試樣為主，今年產值上可能無法體現，若進一步建立長期合作，將會有相當大的益處。

而明年台灣內部也有積極因素，經濟部將推出「表後儲能（儲能裝置安裝在用戶電表之後，由用戶自行設置及管理）補助要點」，自2026年開始實施，鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，值得注意的是，補助先決條件是必須使用國產電芯。這讓台灣廠商有望受惠。

楊家豪指出，在終端應用上有些利多訊息：在電動車方面，像鴻海（2317）推出新產品，比如N5或是國產電動化巴士，對鋰電池動力電池會有明顯助益；在儲能方面，台灣表前儲能（安裝於用戶電表之前、直接與台電電網連接的儲能解決方案）有供過於求的狀況，而表後儲能發展明年在政府推動補貼下有望迎來發展。