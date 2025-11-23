價值創造 中小企業邁向國際通行證

在生成式AI興起與全球供應鏈重組的推力下，台灣中小企業正迎來一場「數位轉型結合國際化」的新浪潮。根據Precedence Research指出，全球跨境電商市場規模2025年約5,512億美元，2034年可望達2兆美元，年複合成長率（CAGR）15.44%。這顯示企業競爭力正從「製造效率」轉向「數據洞察與品牌力」。

對於占全體企業98%的台灣中小企業而言，如何以數位科技推動外銷升級、建立品牌，是下一階段成長的關鍵。一、數位化與國際化的交會點：過去十年間，台灣中小企業的數位化多著重於內部流程與效率改善，如導入ERP、雲端系統與自動化工具。然而，隨著市場與消費型態改變，數位化焦點正由「內部優化」轉向「市場拓展」。

根據《2024中小企業白皮書》，我國中小企業總銷售額超過28兆元，其中出口導向型企業占比逾40%，外銷動能仍是台灣經濟的核心。數位轉型的重點不再只是提升效率，而是即時掌握市場數據、洞察消費行為與靈活回應需求。

跨境電商的普及，使中小企業能突破傳統通路限制，以數位工具進行品牌經營與精準行銷。從內容行銷、社群互動到 AI 推薦機制，科技已成為打開全球市場的關鍵。若能結合數據分析與在地化策略，便能以低成本試探市場並快速調整產品，提升國際競爭力。

二、數據驅動的新出口模式：PwC 2024年調查顯示，超過91%的中小企業已投入數位化，但僅8%能明顯提升營收。主因在於多數仍停留在「工具導入」階段，缺乏以資料為核心的決策能力。真正的轉型應從「技術導入」進化為「資料應用」。企業需建立顧客資料平台 （CDP），透過行為分析預測趨勢，調整產品與行銷策略。當市場資訊能即時蒐集與運算，決策即可從經驗轉為數據導向，提升管理效率並增強市場反應速度。未來出口競爭將以「速度與精度」取勝，誰能更快掌握趨勢、以數據優化內容，誰就能在國際市場領先。

三、品牌與永續並進的新競爭力：數位轉型也重新定義品牌國際化。品牌不再只是行銷包裝，而是一種以數據、內容與信任為核心的語言。中小企業若能運用數位工具強化品牌敘事與顧客互動，便能完成從「產品導向」邁向「價值導向」的升級。

同時，永續發展 （ESG） 已成為國際貿易的共同語彙。根據OECD 2025年報告，逾六成國際採購商將永續指標納入供應鏈評估。若台灣企業能將ESG理念融入數位管理，不僅能提升透明度與品牌信任，也能以綠色形象進入高值市場。

四、政策與產業的協同推進：要讓數位轉型深化至國際化層面，政策支持與產業生態建構仍是重要條件。目前中小企業面臨三項挑戰：技術門檻高、行銷資源有限及跨境法規複雜。若能整合既有資源，如「數位貿易加速器」與「中小企業數位躍升計畫」，將有助於形成更具連貫性的支援網絡。

跨領域數位人才培育亦為關鍵。加強資料治理、人工智慧應用與跨文化溝通培訓，可望提升企業敏捷度與決策力。若能促進跨部會協作與產學鏈結，將形成兼具政策誘因與市場導向的良性循環。

在全球經貿新秩序加速重塑的時代，數位轉型不只是企業升級的手段，更是通往國際市場的關鍵通行證。台灣中小企業唯有結合數據洞察、品牌經營與永續精神，才能在激烈競爭中找到定位。數位轉型結合國際化，不只是趨勢，而是中小企業由製造代工邁向價值創造的必經之路。（作者是商業發展研究院經營模式創新研究所研究員）