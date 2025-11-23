健康休閒業搶市 多路推進

隨著數位科技普及與健康意識提升，運動產業正迎來結構性轉型，特別是在跑步領域。AI、感測科技與社群平台的興起，使「運動」不再只是單一的體能活動，而是結合數據分析、社群互動與商業服務的生活生態系。商研院從四個面向解析「運動數位轉型」的發展趨勢，並探討其對台灣健康與休閒產業的啟示。

一、從數據分析到社群互動：跑步App的進化。過去跑步App主要提供距離、速度、心率等基本數據分析，如今進化為具備社交與互動功能的綜合平台。以Strava為例，該平台已從單純的紀錄工具發展為全球最大的運動社群，用戶可透過按讚、留言與組團功能，造就線上及實體的「Social Run」文化。這樣的數位轉型使「數據」成為連結人際關係的媒介，也形成以社群為核心的新型經濟模式。Strava目前正準備上市，顯示「運動社群化」不僅是一時風潮，更是健康生活與商業變現的重要趨勢。

二、生活場景延伸：跑步結合休閒與品牌體驗。跑步不再是單純的訓練活動，而逐漸與生活方式融合，形成新的消費場景。許多城市中出現結合運動與休閒的「跑者咖啡館」，讓跑者在運動後能以咖啡作為社交延伸。部分品牌更推出「跑步里程折抵制度」，讓消費者以實際運動數據兌換商品折扣，成功將「健康行為」轉化為「消費誘因」。這種結合運動、休閒與品牌的混合型經濟，不僅創造了新型態的客戶體驗，也開啟零售與服務業的「運動化行銷」新模式。

三、虛實融合賽事興起：運動娛樂的新型態。數位轉型也改變跑步賽事的形式。疫情後，虛擬與實體整合（Phygital）成為主流，例如Red Bull「跑給車追」全球公益跑步活動，這是結合App即時定位與線上加實體活動，讓全球跑者在各城市同時開跑，形成跨時區的共感體驗。Zwift Run平台結合跑步機與感測器，打造居家虛擬跑步空間，跑者能與世界各地用戶即時互動。動漫主題線上路跑及馬拉松：將虛擬角色與跑步賽事結合，推出徽章、服飾與周邊商品，形成新型IP經濟與粉絲文化。這些運動+IP聯名創新做法，不僅擴大參與族群，也使運動賽事成為結合科技、娛樂與文化的多元產業。

四、事件數據與互動數據：身體經濟的核心資產。在運動數位轉型推動下，身體數據已成為連結健康、商業與社會價值的資產。事件型數據是指單次運動後身體與行為紀錄，如步頻、配速、心率與距離，常見於個人訓練與教練分析中。互動式數據則來自穿戴裝置與感測科技，能長期追蹤生理變化並即時反饋，廣泛應用於健康管理、品牌互動與社群參與。

隨著全球跑步文化的轉變，這些數據也開始承載階級與身分意涵。例如在華爾街商業世界裡，馬拉松成績成為展現自律與績效的象徵，而在台灣扶輪社與企業圈，分享跑步與訓練數據則展現領導者的健康形象與個人價值。身體數據因此不再只是健康指標，更是一種社會語言，發展出一套可延伸的身體數據經濟體系。

從全球跑步數位化的趨勢觀察，台灣運動與健康產業可從幾個方向推進：1、建構健康數據生態系：整合感測技術、App平台與雲端分析，打造健康數據管理與共享機制。2、推動智慧場域與社群體驗：結合運動中心、咖啡品牌與地方觀光，打造以運動為主題的城市生活圈。3、扶植運動科技新創：鼓勵感測器、VR、5G、AI、IoT等技術在台灣研發與應用，透過台灣軟硬體實力優勢，發展運動科技產品與服務等新創品牌。4、跨界合作促進健康經濟：串聯醫療、運動休閒、零售、觀光旅遊、數位行銷業者，共創「運動即生活」的產業鏈。5、導入企業健康管理方案：以運動健康數據為核心，協助企業推動ESG永續與員工健康促進計畫。

當跑步成為數位生活的一部分，運動不再只是自我挑戰，更是連結社群、健康與商業的新入口。數據讓我們重新理解身體，科技也讓運動變得更有溫度、更貼近人心。未來台灣若能善用醫療資源、ICT技術與地方社群的優勢，結合運動科技、智慧醫療與地方創生，有機會發展出獨具特色的「健康運動新經濟」。不僅能推動健康文化的普及，也能創造新的產業價值，從個人健康管理到企業健康策略，從地方活動到品牌合作，形成以「人」為核心的創新循環。

要讓跑步不只是運動，而是一種連結生活、創造影響力的日常。台灣可以從運動健康數據出發，走出融合AI科技、健康與文化的健康運動經濟新路徑。（作者是商業發展研究院經營模式創新研究所研究員 ）