在AI與雲端技術驅動下 中小企數位轉型不能等

在AI與雲端技術驅動下，數位轉型已不只是口號，而是企業能否持續競爭的關鍵因素。中小企業不僅是台灣經濟發展主力，更是社會就業的重要支柱。然而，面對市場快速變化、人才與成本壓力交織，若不積極推動數位化，勢必面臨被市場淘汰的風險。

首先是面臨數位化的壓力，也就是從被動應變到主動升級。AI普及與供應鏈重組，使市場需求變動加劇，傳統成本優勢逐漸削弱。台灣中小企業普遍缺乏數據支撐的決策基礎與即時反應能力，導致在全球競爭中逐步失速。而數位轉型需投入資金、時間與人力，短期難見成效，對中小企業而言更顯壓力。這不僅是技術導入的挑戰，更是經營思維的再造。

另外，中小企業還面臨四大痛點的壓力，包括從資金到文化的結構性困境。一、資金不足，轉型投資壓力高：根據《2024台灣企業轉型現況及需求調查》，45.5%的中小企業主擔心投資無法達預期效益。長期回收期與現金流緊縮，使許多企業延遲轉型計畫。

二、數位人才稀缺，內部運作失衡：多數企業導入新系統後，因缺乏專職資訊人員而無法維運，導致系統閒置、數據無法轉化為決策依據。

三、認知落差，策略規劃不足：企業仍將數位轉型等同於「買軟體、建網站」，忽略流程再造與組織協同，導致成果短暫零散，錯失轉型本質。

四、組織文化抗拒變革：根據調查四成企業認為推行轉型面臨阻力，因傳統員工習慣以經驗行事，對新流程缺乏信任與動力。當文化未與數位化並行，再多工具也難發揮效果。

在企業策略方面，中小企業從工具導入走向文化再造。由於成功的數位轉型不在於導入多少技術，而在於企業能否「讓技術成為文化的一部分」。這意味著轉型不僅是導入工具，而是組織與思維的共同進化。

中小企業應由痛點出發，鎖定可見效益的切入點，以商研院輔導彰化零售業者為例，導入WEB進銷存解決方案，可大幅降低因人工所導致的錯誤，訂單處理時間由1小時降低至10分鐘，作業效率提升84%。顯示以小規模導入、聚焦痛點可創造實質效益。

同時建立跨部門數位小組，推動內部協作。由於數位轉型不應僅屬資訊部門任務。若能組成跨部門小組，讓管理層與前線人員共同參與決策，可確保新流程符合實務，並形成共同語言，提升推動效率。

還有透過數據導向決策，培養學習型文化。透過AI報表與績效儀表板，讓員工清楚數據與業績的關聯，將「用數據說話」融入日常工作，進而形成持續學習與改進的文化。

當企業逐步累積數位能力，整體產業結構也正被重塑。製造業者以雲端排程取代紙本流程、零售業運用AI行銷提升顧客回流、服務業透過線上平台擴大客群。根據《2024台灣企業轉型現況及需求調查》，48.9%中小企業認為導入數位工具後業務量提升，89%提升產品與服務品質，86%提升市場競爭力。這些結果顯示數位化已不只是效率提升，而是價值創造與競爭升級的關鍵。

中小企業的數位轉型，不只是技術革命，更是思維革命。企業若能從痛點出發、建立以數據驅動的決策文化，轉型就不再遙遠。反之，若仍將數位化視為短期專案或外包工程，最終將錯失升級契機。未來十年，台灣中小企業的挑戰，不在於能否採用AI或雲端技術，而是能否培養「以數據思考、以變革為常態」的組織韌性。唯有如此，才能從被動應變者轉變為新時代的價值創造者，成為推動台灣經濟持續成長的關鍵力量。

（作者是商業發展研究院中部辦公室研究員）