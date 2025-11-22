快訊

裕隆汽車啟動「裕山同行・火炎山地質教育與健行之旅」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台大地理系鄭遠昌博士親自帶領，透過步道沿線的地質觀察、監測示範與專業講授，讓參與者親身理解地質監測人員的工作流程。圖／業者提供
台大地理系鄭遠昌博士親自帶領，透過步道沿線的地質觀察、監測示範與專業講授，讓參與者親身理解地質監測人員的工作流程。圖／業者提供

裕隆汽車於22日（六）在苗栗三義舉辦「裕山同行・火炎山地質教育與健行之旅」，邀請集團同仁、供應商夥伴與眷屬共約200名參與者，以行動走入山林、向自然學習。

裕隆汽車於2024年攜手農業部林業及自然保育署投入「保護地質瑰寶」專案，透過員工健行活動、靜態特展、地質監測等內容，鼓勵同仁及在地社區共同參與，建構社會大眾地質保育的概念，學習尊重且珍惜自然生態與生活環境。

本次活動特別邀請臺灣大學地理環境資源學系鄭遠昌博士親自帶領，同時亦與在地團隊火炎山登山協會一同從火炎山步道入口起行，透過沿線的地質觀察、監測示範與專業講授，讓參與者親身理解地質監測人員的工作流程、培訓新的監測志工與學習更嚴謹的監測手法；並進一步認識火炎山特殊的自然地景與礫石地質特性。

此次活動亦獲得集團及供應鏈夥伴熱烈響應，包括裕隆日產、友聯車材、友永、裕器、全興創新等單位共同參與，體現企業應盡的社會責任，同時呼應聯合國永續發展目標（SDGs）SDG 3（健康與福祉）、SDG 4（優質教育）、SDG 11（永續城市與社區）、SDG 15（陸地生態）、SDG 17（夥伴關係促進目標）之精神，期望透過實地踏查與環境教育，邀請更多夥伴關注生態永續、守護在地自然資源，並共同展現企業力量，投入永續環境保護行動。

裕隆汽車於11/22（六）在苗栗三義舉辦「裕山同行・火炎山地質教育與健行之旅」，本次特別邀請台大地理系鄭遠昌博士親自帶領專家參與。圖／業者提供
裕隆汽車於11/22（六）在苗栗三義舉辦「裕山同行・火炎山地質教育與健行之旅」，本次特別邀請台大地理系鄭遠昌博士親自帶領專家參與。圖／業者提供
裕隆汽車在苗栗三義舉辦「裕山同行・火炎山地質教育與健行之旅」，邀請集團同仁、供應商夥伴與眷屬共約200名參與者共同向自然學習。圖／業者提供
裕隆汽車在苗栗三義舉辦「裕山同行・火炎山地質教育與健行之旅」，邀請集團同仁、供應商夥伴與眷屬共約200名參與者共同向自然學習。圖／業者提供

裕隆

商品推薦

