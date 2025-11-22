快訊

央行限貸令影響！媒體人買2千萬宅面臨斷頭 專家：救救金龍海嘯孤兒

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

富比士網路科技近日舉辦房市座談指出，央行祭出限貸令後，已造成許多房市「金龍海嘯孤兒」，建議直系血親第2戶貸款取消5成限制，讓購屋民眾脫離困境，不用慘遭斷頭。

富比士網路科技執行長陳高超表示，央行對第二戶原本沒有限制，民眾購屋只要信用沒有問題，大多可貸到8成，但去年9月央行第七波信用管下重手，購買第2戶最多只能貸5成。

對許多在央行限貸令發布前，購買預售屋的人來說，這猶如晴天霹靂，交屋得多拿出三成自備款，根本是不可能的任務，即使事前再怎麼準備，也難以籌到足款項。

他表示，他身邊就有一案例，一位媒體人楊小姐，因想讓年邁母親住好一點，2023年11月在新莊買了一間預售屋，總價約2,000萬元。

楊女當時詢問銀行，房子可貸八成、1,600萬，而包括定金、簽約、開工到交屋只需二成、400萬，心想手邊存款綽綽有餘，因此決定購買。

然而，去年9月央行宣布第2屋只能貸5成，讓她頓時傻眼。由於她名下房子也有房貸，符合央行第二屋條件，新買的預售屋只能貸到5成，等於交屋時還要多付600萬。

陳高超表示，目前楊小姐買的預售屋已開始交屋，先前楊小姐已付15%，建商向她催繳最後5%，100萬元頭期款。由於繳完這筆尾款，後續還得另外付出600萬元才能交屋，讓她不知是否該繳清最後5%，還是乾脆斷頭解約付違約金。

陳高超表示，先前央行表示，預售屋解約率只有1.1%，但實務上，因央行政策陷入違約困境，淪為「房市金龍海嘯孤兒」的人，遠遠多於表面數據。

他表示，央行除了管制第二屋，也針對豪宅進行房貸控管，雙北以外房價4千萬以上，就會被列為高價住宅限縮房貸最多只能貸三成。

這一規定也讓很多人陷入困境，很多人中南部民眾當初買預售屋時還不到四千萬，但這波房價大漲，交屋時銀行鑑價已遠遠高出四千萬，銀行貸款不看簽約價格，卻依鑑價金額，導致成數大減。

出席參加座談的律師吳奕綸也直言，目前市場上房貸孤兒確實很多，他的事務所客戶，「也被斷了好幾顆頭」，當初買的時候預期能貸款7、8成，但限貸令公布後，要貸款時，因第二戶或豪宅關係，貸款成數大幅縮減。

陳高超表示，第2戶只能貸款5成，對房市殺傷力太大，有許多人其實是有家族自用需求，如買給爸媽住，或是爸媽買給子女住，建議直系血親第2戶貸款取消限制，讓孝順的人不要因政策誤殺，遭到斷頭造成重大損失。

