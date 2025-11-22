SCFI運價指數連三跌

隨著時序已經接近耶誕節及新年假期，趕貨熱潮近尾聲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（21）日出爐，指數連三跌，下滑57.82點至1393.56點，周跌幅4%，四大航線除遠東到地中海航線上漲外，其餘都下跌。

國內的航運業者分析，隨著北美、歐洲耶誕節及新年假期的需求減緩，出貨需求旺季結束，北美、歐洲線的需求減緩，運價也跟著下滑是正常情況；不過，12月亞洲受惠於華人農曆年來趕出貨需求，區間航線的需求轉熱絡，有望補足北美線、歐洲線貨量減緩的壓力。

尤其，今年華人農曆新年落在2月分，推估今年亞洲的需求旺月自12月開始延續到明年元月。

再加上美中貿易戰後再加上對等關稅政策加速全球供應鏈重組，中國大陸生產重鎮地位開始改變，隨著廠商開始移往東南亞包括越南、柬埔寨及東南亞等其他地區，亞洲區間市場的商機全面浮現。

最新一期出爐運價，上周表現平穩的歐洲運價本周也開始走低，表現還是比北美線來的穩健，其中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,367美元，較前一期下跌50美元，周跌幅3.5%；遠東到地中海運價每TEU達2,055美元，較前一期上漲26美元，周漲幅1.3%。

遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,645美元，較前一期下跌178美元，跌幅達9.8%；遠東到美東運價每FEU達2,384美元，較前一期下跌216美元，跌幅達8.3%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲9美元，達540美元，漲幅1.69%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU都與前一周持平；遠東到韓國每TEU則上漲4美元。