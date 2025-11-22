邑昇、漢皇搶賺都更財

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

都更危老熱潮未歇！PCB廠邑昇實業（5291）也來參一腳，跨入營建業推出危老案「邑城仰睦」；漢皇集團則是拿下士林海光公辦都更案「漢皇韶光」，兩家建商均於昨（21）日舉辦動土典禮。

無獨有偶，昇樺建設昨日也推出鄰近北士科的危老案「昇樺知玉」，顯見在雙北市素地稀缺下，都更、危老、公辦都更等已經成為建商積極搶攻的領域。

邑昇實業跨足建築領域，成立邑城建設，今年推出位在三重危老案「邑城仰睦」，第一案就繳出銷售佳績，房市冷淡期仍順利完銷。

漢皇集團昨日攜手信義代銷舉辦「漢皇韶光」動土典禮，漢皇集團董事長孫正乾表示，目前已參與雙北的公辦都更案達四案。

