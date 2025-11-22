華泰名品城年營收拚新高 集團執行長陳炯福：天花板還沒到

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
華泰名品城桃園店迎接開幕滿十周年，華泰集團副董事長暨執行長陳炯福（左起）、華泰名品城董事長梁曙凡、及華泰名品城總經理劉亭君合影。記者嚴雅芳／攝影
華泰名品城桃園店迎接開幕滿十周年，華泰集團副董事長暨執行長陳炯福（左起）、華泰名品城董事長梁曙凡、及華泰名品城總經理劉亭君合影。記者嚴雅芳／攝影

華泰名品城迎接開幕滿十周年，身為台灣首家「純OUTLET」形態商場，營運表現持續稱霸市場，年營收已連續三年突破百億元，屢創新高。今年預計挑戰125億元，明年目標更上看130億元。

華泰集團副董事長暨執行長陳炯福昨（21）日表示，桃園華泰名品城迎具備高度成長潛力，「天花板還沒到」，未來營收上看200億元，展現持續擴張的動能與信心。

適逢開幕滿十年，華泰名品城昨日同步舉行聖誕點燈儀式，吸引品牌合作夥伴與零售業界代表到場，展現其在國內OUTLET通路的指標地位。

陳炯福指出，華泰名品城明年成長動能將主要來自櫃位結構調整與新品牌導入，目前營運穩健、成本控管得宜，後續將透過品牌汰換持續提升商場競爭力。他認為園區仍有優化空間，未來將以更精準的品牌組合搭配靈活行銷策略，提升商場整體能見度，朝業績翻倍目標邁進。

雖然疫情後出國旅遊熱潮分散部分消費力，但他認為，國內零售市場前景並不悲觀，預期民眾歷經海外消費後仍會回流台灣商場尋求多元購物體驗。此外，近期觀察，東南亞旅客來台比例上升，外籍客層明顯增加，亦增強消費動能。

華泰名品城總經理劉亭君表示，為貼合市場趨勢與消費者需求，2025年園區換櫃率將達17.6%，力拚營收再創新高。

