華泰名品城嘉義店2028年迎賓 搶攻台積電進駐後高薪工程師商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

華泰名品城嘉義店明年初將正式動工，下半年將進入招商階段，看好嘉義高鐵特區及周邊產業發展帶來人流紅利，該案預計採三期開發，第一期將於2028年第3季開幕，全案於2032年完工。

華泰名品城南部布局規劃歷時十年，嘉義新據點將投入約48億元建設，內部期許開幕後年營收可達50至60億元，搶攻台積電（2330）進駐後形成的高薪工程師與周邊居住族群消費力，目標成為南部Outlet 營收冠軍，並有機會成為台灣 Outlet通路「南北雙冠王」。

華泰名品城董座梁曙凡表示，嘉義基地面積約10公頃，位於高鐵站正前方，距台積電嘉義太保廠約800公尺。

