「台大土木系」建商6年前咬牙砸錢買老屋 推案反搭上輝達效應

輝達（NVIDIA）總部確定落腳北士科T17、18，增添周邊房市信心，昇樺建設21日趁勢推出北投危老案「昇樺知玉」，昇樺建設總經理谷念勝表示，明年房市一定不會比今年差，主要是有地方選舉，期盼政策有鬆綁貨激勵措施，預期交易量可略為復甦，台北市蛋黃區呈現小漲狀態，整體則是持平。

昇樺建設積極布局雙北市，除了「昇樺知玉」外，今年在淡水推出的「SUN HOUSE」也頗受市場好評，去化順利，特別的是，創辦人谷念勝屬於業界中的高材生，畢業於台大土木系、成功大學結構碩士，投入建築工程業至今近30年，具有業界少見的土木、結構雙技師資格，因此更得購屋族青睞。

谷念勝表示，始終相信建設、營造一體化，讓產品經得起消費者與市場考驗，才是負責任的態度。因此昇樺如同華固、潤泰等大型建設，攜手自有甲級營造廠「合昱營造」組成專業團隊，從土地開發、設計規劃、施工品質、售後客服全程主導，以「全方位服務」開發商定位，給予信任昇樺的消費者極高保障。

谷念勝表示，自首案「昇樺喜閱」起，昇樺建設始終秉持「職人心，家人情」深耕北台灣，陸續推出「幸福昇樺」、「微笑昇樺」、「昇樺樂活」及紅樹林「Sun House」一路建立真摯而誠懇的品牌形象，細膩厚工曾獲「國家建築金獎」肯定。

此次推出的危老案「昇樺知玉」，則是整合5、6年才成功，谷念勝表示，該塊基地是從前一手建商盤來的，當初僅整合約100多坪，後續公司陸續整合400多坪，合計500多坪，成功關鍵在於要勇敢投入資金。

谷念勝表示，在許多開發改建案中，不少地主因為年紀大的因素，都不想走合建，因此勢必得砸錢購置老屋，這個案子當初也有買，有時候就像是一個賭注，但為了要讓基地更完整，以及有利後續建築規劃，必須要「咬牙」執行。

谷念勝表示，幸運的是，自己一直秉持著「善良」理念，也常常跟同仁說，一定要善良，因為這就像佛教說的「迴向」，公司成立至今很多案子都是地主看到實績，主動找上來改建，加上自己出身土木系，在專業上絕對不會輸，也獲得地主的信任。

谷念勝表示，建築要真正讓人住得安心舒適，不僅講究服務體貼周全，穩固根基、頂規建材缺一不可。「昇樺知玉」選擇價格高昂但最有效的地質改良工法-地中壁，並使用《日經建築雜誌》連續4年評選第1的「日本住友制震壁」，緩和搖晃能量以消除不適，耐震係數大幅提升為0.26G（即6級耐震），遠超現今法規標準。

「昇樺知玉」位於北投區承德路七段靜巷內，格局規劃採22-34坪、均質2-3房，戶戶邊間、雙面採光，每坪開價115-122萬元，緊鄰石牌核心商圈，捷運石牌站600米，迴避主幹道喧擾，同時保留宜居氛圍與完整成熟機能，學區、綠地完整、醫療院所密集，未來又可迅速銜接北士科AI發展、石牌市場百億BOO，相較仍在開發階段的園區，成為產業未來與便利日常兼得的優越地段。