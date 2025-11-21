志光能源1期漁電共生案場 獲水產品產銷履歷認證

大亞電線電纜集團今天表示，旗下志光能源1期漁電共生案場，已於11月14日全區取得水產品產銷履歷認證，此次驗證物種以文蛤、石斑、黃蠟鰺及台灣鯛為主，後續也規劃陸續納入白蝦、虱目魚等物種，擴大案場多元養殖物種的管理與品質保證。

大亞表示，本案產銷履歷驗證委託嘉義大學辦理，透過專業學術單位參與驗證，進一步提升制度公信力與專業度。

大亞說明，上述驗證以志光能源為主體，將案場內所有合作養殖戶一併納入範圍，建立統一養殖紀錄與查核機制，讓產品自放苗、養成至採收全程皆可追溯，進一步強化食安信任與市場競爭力。

大亞解釋，此次驗證物種以文蛤、石斑、黃蠟鰺及台灣鯛為主，後續也規劃陸續納入白蝦、虱目魚等物種辦理產銷履歷驗證，擴大案場多元養殖物種的管理與品質保證。

大亞集團強調，長期深耕漁電共生，並以「養殖為本」作為案場發展核心，每年投入逾千萬元經費改善養殖環境與設備，並協助養殖戶導入水質監測、遠端監控等智慧化養殖系統，持續提升養殖體質與穩定度，降低極端氣候與環境變動所帶來的風險。

大亞集團董事長沈尚弘表示，漁電共生不僅是發電與租金收益的結合，更是與在地養殖戶「共同經營、共同成長」的長期承諾。志光案場全區取得產銷履歷，是大亞集團落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理），以及推動永續養殖與地方共好的重要里程碑，未來也將持續以此模式擴大至其他開發中案場，打造具示範性的永續漁電場域。