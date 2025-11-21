首度插旗台北士林！漢皇公辦都更「漢皇韶光」動土 明年推案450億元

建商大力搶攻雙北都更市場，公辦都更案成為重點之一，漢皇集團21日舉辦士林海光段「漢皇韶光」動土典禮，漢皇集團董事長孫正乾表示，目前手握千億案量，其中累計參與雙北的公辦都更案達4案，未來將持續積極拓展版圖。

孫正乾表示，除了新北市外，近年積極進攻台北市，「漢皇韶光」是首度插旗士林北投的案子，目前在手案量範圍遍佈文山區、中正區等，在手案量達1000多億元，明年更將迎來推案潮，預計推出總銷達450億元。

臺北市政府積極推動都市更新，今日士林海光段舉辦「漢皇韶光」開工動土典禮，象徵北市公辦都更推動再邁入重要里程，典禮由臺北市都市更新處代表、漢皇集團與地方仕紳共同主持，宣告延平北路五段與北士科共榮區域邁入新階段。

都市更新處表示，本案為臺北市政府與民間企業協力打造的公辦都市更新代表性計畫，基地位於士林延平北路五段，以完善的公益設施與城市步道設計，改善舊有環境、提升地區景觀與居住安全，同時也兼顧弱勢照顧與公共使用需求，是北市公辦都更政策中具代表性的進展。

孫正乾致詞時表示，當兵後就進入建築業，在技術進步下，預拌混凝土的強度也不斷提升，過去是2,000磅起跳，最高不超過3,500磅，但現在集團基本就是從4,000磅起跳，甚至1萬多磅也可以，而這也代表住宅能住得更長久，過去住宅可能30、40年就得更新，但集團要蓋的是「百年建築」。

此次開工典禮備受矚目，除象徵地方居住環境升級外，也因其地理位置緊鄰北投士林科技園區，兼具科技產業與公益都更雙軸效益。未來捷運環狀線Y24社正公園站通車後，加上後續規劃的輕軌路網，可快速連結內科、士林及信義計畫區，打造北台灣科技生活圈完整交通樞紐。

漢皇集團表示，「漢皇韶光」不僅是建築計畫，更代表北市在公辦都更、公益回饋與城市再生上的重要里程碑。從社福空間、人行綠帶、文化藝牆到科技潛能導入，皆以城市永續與人文傳承作為核心，希望透過此次開工儀式，向外宣示海光段更新將正式啟動，為延平北路五段地區與北士科帶來全新的城市風貌。