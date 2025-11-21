酷澎加碼247.5億元投資台灣！投審會通過了

美商酷澎（Coupang）大動作加碼台灣市場。經濟部投資審議會於21日召開第26次會議，核准九件重大投資案。其中，最大宗僑外投資案由美商COUPANG INC.透過子公司英商COUPANG ASIA INVESTMENT LTD，以新台幣247億5,000萬元等值外幣，認購酷澎股份有限公司增資股份，從事電子商務服務等業務，顯見國際電商巨頭對台灣市場的深耕意圖。

經濟部投資審議會21日召開第26次會議，會中計核准九件重大投資案，總核准金額龐大，其中對外投資六件，共計新台幣23億6,974萬元，僑外投資兩件，金額278億7,456萬美元，對中國大陸投資一件，金額9,999萬9,967美元。估單日核准金額折合新台幣超過1,000億元。

投審會本次核准的二件僑外投資案中，另一案為日商住友化學株式會社（SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED）以美金1億200萬元受讓取得聯仕電子公司股份，從事提供半導體產業所需之高純度化學品。

在對外投資的六件案件中，以群創光電的投資金額最高，該公司以日幣1,405億4,876萬元（約折合美金9億2,918萬元）間接受讓取得日本PIONEER CORPORATION股權，從事車載主機、車用音響系統及車用鏡頭製造、車用導航軟體提供業務。其次為美時化學製藥，以美金6億5,800萬元間接收購美國NEW ALVOGEN GROUP HOLDING, INC.全數股權，從事西藥製造、藥品及醫療用品零售業務。

文曄科技則是以美金4億7,040萬元，受讓茂宣企業的新加坡FUTURE ELECTRONICS INC.（DISTRIBUTION）PTE. LTD.的49%股權，受讓後將持有100%股權，持續鞏固其在半導體、被動元件及相關電子零組件批發及零售，電子元器件的分銷與服務。

其他獲准的對外投資案包括：欣興電子以泰銖24億元增資泰國子公司，元太科技間接增資美國子公司美金一億元，以及泓德能源科技間接投資澳洲，從事儲能與電力銷售及發電事業。在上市櫃公司對中國大陸投資部分，本次則核准台光電子以資本公積美金9,999萬9,967元，增資大陸地區昆山子公司，繼續從事銅箔基板（CCL）等輔助材料產銷業務。