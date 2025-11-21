電信三雄進擊影音市場

電信搶攻影音內容市場，中華電信（2412）科技、創新、內容多管齊下；台灣大則以平台、資金、IP與跨國合製，建構四大內容支柱；遠傳電信以投代購，攜手文策院及CJ ENM、TVBS，打造雙基金，推動影視內容產業化及國際化。

電信三雄除是文化部文策院影視內容基金合作重要夥伴，近年積極從科技、文化、創新及內容等多面向投入，更成為文策院首屆「ESG For Culture影響力獎」熱門得獎者。

中華電信表示，近年投資影視作品《魔法阿媽2-魔法小豆苗》、《原子少年2》、《The Outlaw Doctor化外之醫》，支持台灣優秀團隊創作與促進IP多元發展；舉辦全台規模最大、最具影響力的兒童數位內容賽事「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」；以電子書平台「Hami書城」致力推廣數位平權；並攜手台南市政府推動採用5G元宇宙平台的「臺南400」文化展演，除深耕文化產業，更以文化落實 ESG理念，未來將持續以資通訊科技核心優勢為基礎，整合5G與文化科技的多元創新應用，厚植文化產業軟實力，協助推動國家藝術文化發展，產業永續共榮。

台灣大表示，推動電信業唯一「商業編劇人才養成計劃」，成立台灣首檔影視基金「合影視」，結合音樂、運動與地方創生的跨界文化行動，自2007年以來已投入催生逾65部原創作品。

台灣大總經理林之晨表示，期盼台灣原創內容持續積累國際競爭力，MyVideo以購片與串流平台為基礎，除首創編劇養成計劃，緩解產業商業編劇人才不足問題，並以「平台、資金、IP與跨國合製」四大內容支柱，加速內容產業發展。

遠傳則深化本土內容布局，遠傳friDay影音率先開設ESG頻道，集結環境、人文與永續議題相關影片，從平台端推動永續教育與公共關懷，延續「以投代購」策略，投資拍攝的《極島森林2》以露營、旅行為主軸，融入森林保育與環境知識。並攜手文策院、韓國娛樂媒體巨擘CJ ENM、TVBS等重量級夥伴，共同成立「臺韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」。