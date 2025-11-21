PCB廠邑昇實業跨入建設！首案3個月就完銷 董座：目標年年推案

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
邑昇實業董事長簡榮坤。記者朱曼寧／攝影
邑昇實業董事長簡榮坤。記者朱曼寧／攝影

都更危老熱潮未歇！PCB廠邑昇實業（5291）也來參一腳，首案「邑城仰睦」21日舉辦動土典禮。邑昇實業董事長簡榮坤表示，未來將加大布局營建領域，瞄準都更市場，目標年年都有推案。

邑昇實業跨足建築領域，成立邑城建設，今年推出位在三重的危老案「邑城仰睦」，第一案就繳出銷售佳績，在房市冷淡時期仍順利完銷，簡榮坤表示，公司採取多角化經營策略，目前手上還有三重、中和等案子，預計最快明年第3季就會推出三重基地面積約500坪第二案，另外還有許多案子都在洽談整合中，未來力拚每年都能推出一個案子，成為公司獲利第二隻腳。

簡榮坤表示，三重作為北市第一環指標區域，擁有重新路、正義北路等百年繁華生活圈，但因老公寓密集、產權複雜，危老都更推動不易，「邑城仰睦」公開後三個月內售罄，備獲市場肯定，也象徵邑城建設踏入危老市場即創下里程碑，也為區域注入實質更新能量。

「我跨入營建業的構想是希望把建築變成藝術品。」簡榮坤說，未來希望能把建築物提升到下一個層次，結合智慧型、綠能等，讓住戶不僅可以住得舒適，更能擁有一個很「smartphone」的生活空間。

談到對明年房市景氣看法，簡榮坤認為，市場有剛性需求，預期明年房市會比今年好，而台灣的土地空間有限，預期房價長期來看仍會緩漲，整體而言，房市短期面對打房壓力，但長期仍然看好自住帶動需求。

邑城建設總經理許淵勝表示，將持續擴大危老與都更開發版圖，未來將在三重、土城及北市精華區陸續推出多個重建案，從小基地危老到大型都更案皆同步推進，形成完整的老城更新布局。「邑城仰睦」只是起點，未來將以標準化流程、精緻建築品質，將更多老舊街區帶入下一個更新篇章。

許淵勝表示，「邑城仰睦」打造的「六感建築」，初衷是讓居住回歸安全、信任的本質。「人」才是住宅最重要的元素，危老重建本質是為住戶創造全新六感生活。相較坊間採用複合式、委建或以地主產權設定等方式推動危老，可能讓地主承擔較高風險，邑城建設選擇走上更安全、透明、結構單純的重建模式，以實力直接投入開發，避免不必要的設定爭議，提高案件推動效率同時保障地主權益。

邑昇實業董事長簡榮坤（左）與邑城建設總經理許淵勝。記者朱曼寧／攝影
邑昇實業董事長簡榮坤（左）與邑城建設總經理許淵勝。記者朱曼寧／攝影
邑昇實業21日舉辦「邑城仰睦」動土典禮。記者朱曼寧／攝影
邑昇實業21日舉辦「邑城仰睦」動土典禮。記者朱曼寧／攝影

都更 市場 房市

