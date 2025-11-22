企業生日快樂／聖得福把地主變好夥伴 化不可能為可能

聖得福建設執行長洪正雄深耕房地產逾30年，專注都更領域，在台北市拿下多筆案量，成功獲得地主信任，被譽為「都更大王」，洪正雄表示，「我的字典裡就是要把不可能化為可能。」

聖得福建設成立時正逢全球金融海嘯，許多人股票腰斬、信心崩潰，洪正雄的投資同樣受創，卻沒有因此退縮，反而敏銳察覺到台北市老舊屋齡眾多，但都更改建卻牛步化，他認為，都更雖然是一條艱難的道路，但也充滿未來性。

洪正雄說：「遇到困難可以難過一時，不能難過一世，看得開，路就寬。」創立初期幾乎寸步難行，很多地主都認為不可能成功，但他字典裡沒有困難，只有突破，就是要把不可能化為可能。

洪正雄察覺到都更最大關鍵是得獲得地主信任，他也打造了獨特的用人哲學，聖得福早期的開發同仁團隊，許多都是從地主延攬，洪正雄表示，因為這樣，所以更懂得站在地主的立場，可以快速解決痛點，並用將心比心的方式溝通。

這個策略在外界看來非典型，但正因如此，聖得福的團隊能夠真正理解地主心態，建立高度信任關係，也讓公司在眾多競爭者中脫穎而出。從第一個都更案開始，聖得福用誠懇與執行力讓「難整合」變成「好夥伴」，成功推動多起棘手案件。

洪正雄表示，站在地主立場思考，真正做到讓利，別人才會信服。別人怕麻煩、不做都更，聖得福反而加碼做。因為用心和誠意是最好的投報率。

聖得福也摸索出一套「老二哲學」經營模式。「只要遇到競爭，就不要惡行。寧可合作，也不搶案子」，洪正雄說，這樣的理念讓聖得福能與許多上市建商建立長期合作關係，例如與長虹建設（5534）合作的「TOP31」海砂屋重建案，就是典型代表。

洪正雄擅長會議整合管理以提升效率，都更案往往冗長複雜，他將原本分開舉辦的「聯合簽約、鄰地協調、估價師抽籤、海砂屋檢測」四項程序合併為一次會議完成，讓地主「少跑幾次路、多一分信任」。洪正雄說，一場會議能開四個主題，地主才會覺得有效率。

公司治理方面，洪正雄表示，聖得福實施「精兵制度」，團隊不求大，但求精，每位成員都要能獨立作業、負責到底，甚至給予員工自由發揮的空間，因為信任是最好的管理。

「員工就是資產，要捨得分享，捨得信任。」洪正雄說，上位者若自己荷包滿滿、員工卻苦哈哈，公司不可能長久。聖得福採取分層負責、利潤共享制度，讓員工有榮譽感與歸屬感。這樣的管理模式也吸引地主後來成為公司同仁，從合作關係轉為信任夥伴，形成內部獨有的文化。