企業生日快樂／聖得福 聚焦都更長線賽道

聖得福建設為以「都市更新」為核心經營主軸的專業建設公司，創辦人暨執行長洪正雄以一步一腳印原則經營企業，並秉持「用自己要住的心情，來成就一棟好房子」的理念，從開發、興建到售後保固，提供全程一條龍的專業服務。

聖得福2008年成立，集團旗下有聖陸營造、欣建營造兩家營造廠。談起聖得福的起源，就不得不提聖陸營造，聖陸營造1988年成立，洪正雄於1991年接手整頓，主要業務為地下連續壁基礎工程，著重「安全、品質、管理」，且擁有專利工法施作，營造施作的高品質也奠定日後的業績基礎。

洪正雄在連續壁事業上雖有一定實力，但經營上卻很辛苦，進入2000年代後，台灣建築市場逐漸飽和，傳統營造商面臨價格競爭與產業轉型壓力，洪正雄思考必須朝開發商前進，後來又發現台北市老舊建物眾多，都市更新卻進展緩慢，甚至許多都有安全疑慮。

專利工法施作 奠定業績基礎

當時多數建商對都更市場興趣缺缺，因為程序繁瑣、溝通困難，但洪正雄認為，唯有透過更新與重建，才能真正改善城市結構與居民生活環境，於是決定成立聖得福建設開發公司，投入當時尚未被看好的都市更新領域，並將多年基礎工程經驗轉化為都市開發的核心競爭力。

聖得福創立初期經歷過一段辛苦期，首先是缺乏實績與知名度，推案過程屢遭地主質疑與譏諷，有地主直言：「這種新公司不可能完成都更」。但洪正雄以堅毅態度面對挑戰，他常說：「我的字典裡沒有困難，只有突破。」正是這份信念奠定聖得福從零開始、堅持不懈的企業精神。

聖得福成立初期正值全球金融海嘯時期，市場資金緊縮、購屋信心低迷，加上都市更新法規仍不健全，推動案難度極高，但面對困境，公司並未追求規模，而是選擇聚焦在「都市更新」這條長線賽道。

「愈是困難的事情，完成後得到的回饋愈大」。洪正雄說，當時面對金融海嘯、地主協調困難的情況下，聖得福以「公開透明、讓利、感恩」為原則，採取誠信協商、耐心溝通的方式建立信任，於是順利在一年內整合一塊485坪的基地，地主都相當開心，洪正雄也得到極大的成就感，後續逐步累積成功案例，完工建案包括「樂水莊」、「富御」、「天璽」、「信義之森」、「圓山ART」等。

聖得福也整合自有顧問公司「建福都更公司」專責法令與程序作業，確保每一案從事業計畫擬訂、權利變換審查到施工階段都能合法、順利執行。

2010年代後，台北市老屋比例超過七成，海砂屋問題日益嚴重，政府推動「海砂屋重建專案」與「防災型都更」。聖得福掌握市場契機，率先投入海砂屋重建領域，並以實際行動展現專業與效率。

掌握市場契機 展現專業效率

聖得福陸續接手兩件位於大直地區的重大都更案，包括「最大直」與「躍大直」，這兩案皆屬海砂屋重建，聖得福深刻體認到海砂屋問題的嚴重性與急迫性，因此決定將企業發展重心進一步聚焦於「海砂屋改建」領域。

聖得福目前在手案量超過40件，聚焦台北市，以捷運沿線周邊為主，整合的土地面積超過3萬坪，有一半的案量為海砂屋都更重建案，目前「最大直」案今年10月起交屋，「躍大直」明年初交屋，與上市公司長虹建設（5534）合作、位於劍南路站旁的1255坪大型重建案「TOP31」正興建銷售。

此外，鄰近劍潭捷運站的「豐萃」案，近來拜輝達效應之賜，短時間內就熱銷逾七成。整體而言，在大直與內湖地區整合中的海砂屋案土地總面積已達數萬坪，預計二至四年間陸續動工，形塑出北台灣最大規模的海砂屋更新版圖。

整合過程，聖得福始終堅持「公開透明、讓利、感恩」三大原則。推動都更過程中，不透過中人整合，將原本應付的佣金回饋給地主，以實際讓利建立信任。

聖得福更提出「15年防水保固」，並以嚴格監工、專業鑑定與完善售後服務確保品質，成為北台灣都更與重建領域中少數能同時兼顧信譽與品質的企業。

展望未來，聖得福將持續深耕都市更新與海砂屋重建市場，結合創新技術、誠信精神與社會責任，鎖定台北及新北的核心更新區域，推動防災型都更、綠建築與智慧建築，讓重建不只是拆除重來，而是城市的永續再造。