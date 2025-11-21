亞通布局海外開花結果！再奪菲律賓3座水力發電廠案 明年進入認列高峰

亞通（6179）利大能源報捷，董事長呂元瑞21日宣布，繼6月取得菲律賓Mariveles電廠二期工程案後，進一步與菲律賓生力集團合作以項目公司PPRPPC取得三座水力發電廠開發案Maton、Genede1& Genede2合計裝置容量2,300MW。

亞通近年積極布局菲律賓市場，逐漸開花結果，今年前十月營收年增逾三成，明年有望再寫佳績。亞通表示，明年多項工程將進入認列入帳高峰期，加上新工程及佈纜船業務啟動，營運表現可望再攀高峰。

亞通表示，透過其孫公司合亞通海船業於越南建造一艘全新電纜佈設船。該船舶具備15,000噸排水量、8,000噸電纜載重能力，並配備250噸級起重設備，預計將於明年第1季交船。

亞通表示，該佈纜船規劃將投入海底電纜鋪設與維運等工程作業，此船舶登記為中華民國籍，未來將有助於強化台灣離岸風電產業的在地化發展。

海外工程方面，亞通今年取得「菲律賓新建600MW電廠工程案」，合約金達8.65億美元，預計2029年完工，預期在工程進度順利下，明年起就可以陸續貢獻營收。整體來看，預期明年海外市場營收占比將可望突破75％。

亞通表示，目標未來2年爭取位於菲律賓呂宋島中部Isabela省兩座太陽能發電廠的建造工程，裝置容量分別為300MW與700MW，預計分別於2027年底及2028年底完工。

亞通表示，公司深耕菲律賓工程市場多年，施工品質及效率深獲客戶認同，與當地企業建立相當緊密的合作關係，今年除取得一座新建火力電廠相關EPC工程外，未來將協助菲律賓知名企業發展離岸風電及廢轉能，這兩項工程堪稱菲律賓未來3-5年重要的再生能源工程，可望成為公司的新里程碑。

國內方面，亞通表示，今年取得高雄捷運及北捷環狀線等工程，合約金額52億元，預計將於2026年啟動，並依工程進度逐步認列營收及獲利。

展望2026年，亞通表示，持審慎樂觀態度，主要在於多項既有工程將於明年陸續進入認列高峰期，加上國內外新案與佈纜船業務陸續啟動的挹注下，營運表現有望再創新高。在整體成長動能穩健發展的基礎上，公司亦將持續拓展新南向再生能源工程市場，積極尋求下一波成長契機，強化海外布局與永續發展實力。