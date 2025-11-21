快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

大亞「志光能源一期漁電共生場」取得水產品產銷履歷 首例集團式驗證

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

大亞（1609）集團21日公告，旗下志光能源一期漁電共生案場，全區取得水產品產銷履歷認證，為漁電共生案場首例通過「集團式驗證」之案例，也是少數在《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》修正草案正式發布實施前，即已完成全區產銷履歷建置的漁電共生案場。

大亞表示，該案總裝置容量85MW，占地面積達114公頃，產銷履歷驗證係委託嘉義大學辦理，透過專業學術單位參與驗證，進一步提升制度之公信力與專業度。

大亞表示，驗證以志光能源為主體，將案場內所有合作養殖戶一併納入範圍，建立統一之養殖紀錄與查核機制，讓產品自放苗、養成至採收全程皆可追溯，進一步強化食安信任與市場競爭力。

此次驗證之物種以文蛤、石斑、黃蠟鰺及台灣鯛為主，後續亦規劃陸續納入白蝦、虱目魚等物種辦理產銷履歷驗證，擴大案場多元養殖物種之管理與品質保證。

大亞表示，集團長期深耕漁電共生，並以「養殖為本」作為案場發展核心，每年投入逾千萬元經費改善養殖環境與設備，並協助養殖戶導入水質監測、遠端監控等智慧化養殖系統，持續提升養殖體質與穩定度，降低極端氣候與環境變動所帶來的風險。

大亞集團沈尚弘董事長表示，漁電共生不僅是發電與租金收益的結合，更是與在地養殖戶「共同經營、共同成長」的長期承諾。志光案場全區取得產銷履歷，是大亞集團落實 ESG、推動永續養殖與地方共好的重要里程碑，未來也將持續以此模式擴大至其他開發中案場，打造具示範性的永續漁電場域。

履歷 農業 董事長

延伸閱讀

印度水產品有望替補日本？出口商股價狂飆11% 陸網友：擔心我的胃頂不住

高市「台灣有事論」惹怒北京 賴總統吃日海產、美方發聲挺日

挺日對抗中國壓力 駐日代表李逸洋籲「買爆日本農水產品」

中國再禁日水產衝擊有限 業者早已開拓新通路

相關新聞

電商酷澎加碼投資台灣！247.5億元增資創近年最大案

經濟部投審會今天公布核准重要僑外投資案，美商COUPANG INC.斥資新台幣247億5000萬元等值外幣，認購酷澎股份...

小宅趨勢蔓延到中南部 2房以下交易占比全面提升

高房價下，購屋族有小宅化趨勢。永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整七都近五年住宅交易，雖然市場上仍以3房為主力，但觀察其交...

亞通布局海外開花結果！再奪菲律賓3座水力發電廠案 明年進入認列高峰

亞通（6179）利大能源報捷，董事長呂元瑞21日宣布，繼6月取得菲律賓Mariveles電廠二期工程案後，進一步與菲律賓...

SCFI 運價指數連3跌！周跌幅3.98%

隨著時序已經接近聖誕節及新年假期，趕貨熱潮近尾聲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於21日出爐，指數連三跌，下...

鼓勵地方創生 公司經營暨永續發展協會、福邦證參訪茶籽堂

為支持、鼓勵地方創生，落實ESG永續理念，中華民國公司經營暨永續發展協會與福邦證券組團，參訪地方創生成功案例茶籽堂，及茶...

內湖400多戶新社宅動工 李四川下令不能漏水否則「臉都掛不住」

台北科技廊帶串連南軟、內科、北士科，吸引大量就業人潮，北市府近年蓋社宅並保留一定比例戶數給當地。內湖區石壁潭社宅1區今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。