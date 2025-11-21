大亞「志光能源一期漁電共生場」取得水產品產銷履歷 首例集團式驗證

大亞（1609）集團21日公告，旗下志光能源一期漁電共生案場，全區取得水產品產銷履歷認證，為漁電共生案場首例通過「集團式驗證」之案例，也是少數在《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》修正草案正式發布實施前，即已完成全區產銷履歷建置的漁電共生案場。

大亞表示，該案總裝置容量85MW，占地面積達114公頃，產銷履歷驗證係委託嘉義大學辦理，透過專業學術單位參與驗證，進一步提升制度之公信力與專業度。

大亞表示，驗證以志光能源為主體，將案場內所有合作養殖戶一併納入範圍，建立統一之養殖紀錄與查核機制，讓產品自放苗、養成至採收全程皆可追溯，進一步強化食安信任與市場競爭力。

此次驗證之物種以文蛤、石斑、黃蠟鰺及台灣鯛為主，後續亦規劃陸續納入白蝦、虱目魚等物種辦理產銷履歷驗證，擴大案場多元養殖物種之管理與品質保證。

大亞表示，集團長期深耕漁電共生，並以「養殖為本」作為案場發展核心，每年投入逾千萬元經費改善養殖環境與設備，並協助養殖戶導入水質監測、遠端監控等智慧化養殖系統，持續提升養殖體質與穩定度，降低極端氣候與環境變動所帶來的風險。

大亞集團沈尚弘董事長表示，漁電共生不僅是發電與租金收益的結合，更是與在地養殖戶「共同經營、共同成長」的長期承諾。志光案場全區取得產銷履歷，是大亞集團落實 ESG、推動永續養殖與地方共好的重要里程碑，未來也將持續以此模式擴大至其他開發中案場，打造具示範性的永續漁電場域。