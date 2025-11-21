承業醫新董座接班上任 長照園區動土布新局

承業醫（4164）21日於桃園楊梅舉行「杏霖醫院暨長照園區新建工程動土典禮」，由上周甫上任的新任董事長李典穎親自出席典禮，宣告長照事業為其接班後重要布局，此園區更代表著承業醫對台灣長照事業的長期承諾，園區預計2029年完工啟用，屆時將成為北台灣醫養合一指標示範基地。

承業醫21日的長照園區動土典禮，包含總統府副秘書長何志偉、總統府資政沈榮津，以及生策會執行長周志浩皆蒞臨觀禮。

承業醫表示，有鑑於台灣人口老化速度高居世界第一，數年前承業醫便與日本知名長照品牌櫻十字集團攜手成立合資公司，共同規劃在台灣的長照事業。李典穎表示，園區以醫養合一為出發點，並將結合日本的細緻體貼與台灣的在地習慣，建立以長者為核心的友善照顧環境，將人性化、高品質的日式長照體驗帶給台灣，確保照護環節更加符合長輩及家屬的期待。

承業醫今年喜事連連，先是年初時拿下國防部醫學中心質子治療系統銷售合約，近期公告的10月營收亦表現不俗，較去年同期成長逾四成，2025年可望再創營收歷史新高。另預期獨家代理的Neutron Therapeutics硼中子捕獲治療設備，將成為全球首家取得歐盟CE 認證之BNCT，於新產品推廣上獨具臨床競爭優勢。

再加上旗下長照園區21日正式動土，承業醫於大健康產業布局完善，短、中、長期皆具備不同成長動能，未來陸續開花結果，表現相當可期。