承業醫新董座接班上任 長照園區動土布新局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
承業生醫董事長李典穎於杏霖醫院暨長照園區新建工程動土典禮上致詞。承業醫／提供
承業生醫董事長李典穎於杏霖醫院暨長照園區新建工程動土典禮上致詞。承業醫／提供

承業醫（4164）21日於桃園楊梅舉行「杏霖醫院暨長照園區新建工程動土典禮」，由上周甫上任的新任董事長李典穎親自出席典禮，宣告長照事業為其接班後重要布局，此園區更代表著承業醫對台灣長照事業的長期承諾，園區預計2029年完工啟用，屆時將成為北台灣醫養合一指標示範基地。

承業醫21日的長照園區動土典禮，包含總統府副秘書長何志偉、總統府資政沈榮津，以及生策會執行長周志浩皆蒞臨觀禮。

承業醫表示，有鑑於台灣人口老化速度高居世界第一，數年前承業醫便與日本知名長照品牌櫻十字集團攜手成立合資公司，共同規劃在台灣的長照事業。李典穎表示，園區以醫養合一為出發點，並將結合日本的細緻體貼與台灣的在地習慣，建立以長者為核心的友善照顧環境，將人性化、高品質的日式長照體驗帶給台灣，確保照護環節更加符合長輩及家屬的期待。

承業醫今年喜事連連，先是年初時拿下國防部醫學中心質子治療系統銷售合約，近期公告的10月營收亦表現不俗，較去年同期成長逾四成，2025年可望再創營收歷史新高。另預期獨家代理的Neutron Therapeutics硼中子捕獲治療設備，將成為全球首家取得歐盟CE 認證之BNCT，於新產品推廣上獨具臨床競爭優勢。

再加上旗下長照園區21日正式動土，承業醫於大健康產業布局完善，短、中、長期皆具備不同成長動能，未來陸續開花結果，表現相當可期。

長照 日本 總統府

