聽新聞
0:00 / 0:00
SCFI 運價指數連3跌！周跌幅3.98%
隨著時序已經接近聖誕節及新年假期，趕貨熱潮近尾聲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於21日出爐，指數連三跌，下滑57.82點至1393.56點，周跌幅3.98%，四大航線除遠東到地中海航線上漲外，其餘都下跌。
最新一期出爐運價，上周表現平穩的歐洲運價本周也開始走低，表現還是比北美線來得穩健，其中，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,367美元，較前一期下跌50美元，周跌幅3.52%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,055美元，較前一期上漲26美元，周漲幅1.28%。
遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,645美元，較前一期下跌178美元，跌幅達9.76%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,384美元，較前一期下跌216美元，跌幅8.3%。
近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲9美元，達540美元，漲幅1.69%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)都與前一周持平；遠東到韓國每TEU(20呎櫃)上漲4美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言