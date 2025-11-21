快訊

SCFI 運價指數連3跌！周跌幅3.98%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於21日出爐，指數連三跌。（本報系資料庫）

隨著時序已經接近聖誕節及新年假期，趕貨熱潮近尾聲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於21日出爐，指數連三跌，下滑57.82點至1393.56點，周跌幅3.98%，四大航線除遠東到地中海航線上漲外，其餘都下跌。

最新一期出爐運價，上周表現平穩的歐洲運價本周也開始走低，表現還是比北美線來得穩健，其中，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,367美元，較前一期下跌50美元，周跌幅3.52%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,055美元，較前一期上漲26美元，周漲幅1.28%。

遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,645美元，較前一期下跌178美元，跌幅達9.76%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,384美元，較前一期下跌216美元，跌幅8.3%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲9美元，達540美元，漲幅1.69%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)都與前一周持平；遠東到韓國每TEU(20呎櫃)上漲4美元。

航線

