亞通菲律賓綠能市場及海事工程並進 有利明年營運

亞通利大能源（以下簡稱亞通）6月取得菲律賓馬拉維斯（Mariveles）電廠二期工程合約8.65億美元，更進一步與菲律賓生力集團合作以項目公司PPRPPC取得三座水力發電廠Maton、Genede1& Genede2合計裝置容量2300MW（百萬瓦 ）開發案。公司預估明年多項工程將進入認列入帳高峰期，加上新工程及布纜船業務啟動，有利營運。

亞通今年前十月合併營收為新台幣32.3億元，年增32.5%，預估隨著菲律賓綠電、儲能及廢轉能等多項綠能開發工程，未來三年密集認列工程及機器安裝等收入，明年起海外營收大躍進，且營收占比將攀高逾75%。

亞通董事長呂元瑞表示，亞通透過其孫公司合亞通海船業於越南建造一艘全新電纜布設船。該船舶具備15,000噸排水量、8000噸電纜載重能力，並配備250噸級起重設備，預計明年第1季交船。該布纜船規畫將投入海底電纜鋪設與維運等工程作業。此船舶登記為中華民國籍，將有助於強化台灣離岸風電產業的在地化發展。

亞通將於2026年及2027年爭取位於菲律賓呂宋島中部 Isabela 省兩座太陽能發電廠的建造工程，裝置容量分別為300MW與700MW，預計分別於2027年底及2028年底完工。此外，已於今年6月取得菲律賓新建600MW電廠工程案，合約金額達8.65億美元，將自明年起對公司營收產生貢獻，並規劃於2029年完工。

有別於過往在海外市場以火力及燃氣（天然氣）電廠工程為主，此次亞通將台灣在水力發電、儲能設備及太陽能電廠建設的經驗延伸至菲律賓，展現全方位再生能源EPC業者的技術實力與國際布局。

在國內部分，今年取得高雄捷運及北捷環狀線等工程，合約金額新台幣52億元，預計2026年啟動，並依工程進度逐步認列營收獲利。