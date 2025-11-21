電商酷澎加碼投資台灣！247.5億元增資創近年最大案

經濟部投審會今天公布核准重要僑外投資案，美商COUPANG INC.斥資新台幣247億5000萬元等值外幣，認購酷澎股份有限公司增資股份，這也是酷澎2023年以來，獲准的增資案當中，金額相對龐大。

經濟部投審會今天發布新聞稿，說明核准重大投資案件共9件。在僑外投資部分有2件，日商住友化學以1億200萬美元（約新台幣31億2456萬元），受讓取得聯仕電子化學材料股份，從事提供半導體產業所需高純度化學品。

另外，美商COUPANG INC.透過子公司英商COUPANG ASIA INVESTMENT LTD，以新台幣247億5000萬元等值的外幣，認購酷澎資股份，從事電子商務服務等業務。

早在2023年，美商COUPANG以24.75億元增資酷澎，擴展在台灣物流中心等業務；2024年4月、12月再度增資酷澎，增資金額分別為60.5億元、21.1億元。

在對外投資案件，投審會核准欣興電以24億泰銖（約7540萬美元）增資泰國UNIMICRON（THAILAND） CO., LTD.。元太科技以1億美元間接增資美國E INK CORPORATION。泓德能源以澳幣2億906萬元（約1億3676萬美元）間接投資澳洲ZEBREPTY LTD.，主要從事儲能與電力銷售及發電事業。

美時製藥以6億5800萬美元間接收購美國NEWALVOGEN GROUP HOLDING, INC.全數股權，從事西藥製造、藥品及醫療用品零售業務。群創光電以1405億4876萬日圓（約9億2918萬美元）間接受讓取得日本PIONEER CORPORATION股權，從事車載主機、車用音響系統及車用鏡頭製造、車用導航軟體提供業務。

文曄科技以4億7040萬美元受讓茂宣企業股份有限公司所持有新加坡FUTURE ELECTRONICSINC.（DISTRIBUTION）PTE. LTD.49%股權，受讓後持有100%股權，主要從事半導體、被動元件及相關電子零組件之批發及零售，電子元器件的分銷與服務。

另外，台光電子材料以大陸地區台光電子材料（昆山）股份有限公司的資本公積9999萬9967美元，為大陸地區投資事業增資股本，從事生產用於印刷電路的黏合片、銅箔基板、鐵基板、有色金屬複合材料等輔助材料之產銷業務。